Wiesbaden (ots) - Wohnungssuche, Renovieren, Umzug: Wenn Paarezusammenziehen, müssen sie sich um viele Dinge kümmern. Dazu gehörtauch, die Versicherungen zu überprüfen. Wer dies versäumt, verschenktmitunter Geld - und gefährdet zudem den Versicherungsschutz, warntdas Infocenter der R+V Versicherung.Doppelversicherung vermeidenPolicen zusammenzulegen: Das ist in vielen Fällen sinnvoll, umdoppelte Beiträge zu vermeiden - etwa bei Haftpflicht-, Hausrat- undRechtsschutzversicherung. "Die Partner sollten sich beraten lassen,wer in welchen Vertrag einsteigt und welcher aufgelöst werden kann.Das kann der jüngere Vertrag sein oder der umfangreichere. Manchmalkönnen sie auch anteilig nebeneinander bestehen bleiben", sagtVersicherungsexpertin Christine Gilles von der R+V Versicherung. DieLebenspartner sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass nachder Zusammenlegung beispielsweise die Haftpflichtversicherung in derRegel keine Schäden mehr übernimmt, die die Lebenspartner gegenseitigverursachen. "Und auch bei der Rechtsschutzversicherung ändert sichdas Verhältnis der versicherten Personen untereinander."Grundsätzlich gilt: Alle Versicherungen müssen über die neueAdresse informiert werden. Je nach Police ist für dieHausratversicherung zudem die neue Wohnungsgröße wichtig. "Wenn dieHausratversicherung an die Wohnfläche gekoppelt ist, kann sie nurdann einen Schaden vollständig begleichen", erklärt R+V-ExpertinGilles.Begünstigten ändernBei Versicherungen, die direkt auf eine Person zugeschnitten sind,ist die Situation anders: Berufsunfähigkeits-, Kranken- undUnfallversicherungen bleiben in der Regel unverändert bestehen undkönnen nicht zusammengelegt werden. Bei einer Lebensversicherunglohnt sich jedoch zu prüfen, wer als Begünstigter genannt ist unddies bei Bedarf zu ändern. Nur so gehen die Leistungen an dierichtige Person.