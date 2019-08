Versicherungen für junge Erwachsene - welche sind wirklich notwendig und sinnvoll

Mainz (ots) - Die Sommerferien haben begonnen und all die, dieihre Schulzeit beendet haben starten in einen neuen Lebensabschnitt.Ob mit einer Berufsausbildung oder einem Studium beginnen, Zuhausewohnen bleiben oder in die eigenen vier Wände ziehen, oder besserdoch erst ein Gap Year einlegen, alles bringt große Veränderungen mitsich. Das gilt auch für die Versicherungen. Der Versicherungsschutzmuss nach der Schule angepasst werden. Da weitreichendeEntscheidungen zu treffen sind, sollte man sich unbedingt gut beratenlassen.Die EFS AG, die Euro-Finanz-Service Vermittlungs AG bietet dieseBeratung an. Das branchen- und konzernunabhängigeFinanzdienstleistungsunternehmen hat über 40 Jahre Erfahrung aufdiesem Gebiet. Großen Wert wird auf eine transparente und neutraleBeratung gelegt. Es gibt für alle möglichen Situationen und Problemehunderte Versicherungen. Wirklich wichtig sind laut EFS für jungeMenschen aber nur einige wenige Versicherungen. Die qualifiziertenund gut ausgebildeten Berater der EFS filtern zusammen mit den Kundenaus dem gesamten, unübersichtlichen Marktangebot das individuellrichtige und sinnvolle Produkt heraus.Eine wesentliche Absicherung ist die Krankenversicherung. ImBerufsleben stehend und auch als Auszubildender ist man in der Regelin der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert. Studentenkönnen bis zum 25. Lebensjahr im Rahmen der Familienversicherung überdie Eltern in der gesetzlichen Krankenkasse mitversichert werden.Aber es gibt Ausnahmen und die sollte man kennen. Was ist mit demregelmäßigen Studentenjob, oder dem Job in den Semesterferien? Istman über seine Eltern privat krankenversichert und möchte das auchwährend des Studiums bleiben, muss der bestehende Vertragbeitragspflichtig fortgeführt werden. Entschließt man sich für einAuslandssemester oder ein Work-and-Travel-Aufenthalt ist nachInformationen der EFS eine Auslandskrankenversicherung wichtig. Nichtzu verwechseln mit einer Auslandsreisekrankenversicherung, die fürkurze Urlaubsreisen geeignet ist. Daneben bieten immer mehrVersicherungen Krankenzusatzversicherungen, die auch bei jungenMenschen eine sinnvolle Ergänzung darstellen können.Anders bei der Privathaftpflichtversicherung. Dieser Schutz istunverzichtbar. Für Schäden, die man jemand zufügt haftet man invollem Umfang und das kann schnell hohe finanzielle Folgen haben.Daher ist immer zu prüfen, ob die Absicherung über den elterlichenFamilienschutz noch greift. Spätestens bei eigenem Einkommen undeigenem Haushalt ist diese Versicherung zwingend notwendig, sagt dieEFS. Günstige Tarife für junge Singles gibt es bereits für unter 50Euro im Jahr.Eine weitere unverzichtbare, weil existenzabsicherndeVersicherung, ist die Absicherung der Arbeitskraft. Hier ist die BU,die Berufsunfähigkeitsversicherung am weitesten verbreitet. Siegreift, wenn man aufgrund von Krankheit oder Unfall seinem Berufnicht mehr nachgehen kann. Auch wenn man sich damit nur äußerstungerne beschäftigt, die Wahrscheinlichkeit während des Erwerbslebensberufsunfähig zu werden liegt bei durchschnittlich 40 Prozent. Undwer seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, steht schnell vor riesigenfinanziellen Problemen. Die Experten der EFS empfehlen eineBerufsunfähigkeitsversicherung so früh wie möglich abzuschließen. Zumeinen um aufgrund des hoffentlich noch uneingeschränkt gutenGesundheitszustandes überhaupt eine Absicherung zu erhalten. Zumanderen sind die Tarife umso günstiger, je früher man sie abschließt.Allerdings sind die zu zahlenden Beiträge bei bestimmtenBerufsgruppen auch in jungen Jahren bereits sehr hoch. Einige Berufebekommen sogar gar keinen Versicherungsschutz. Für diesenPersonenkreis eignen sich dann andere Absicherungen wie z.B. eineGrundfähigkeitsabsicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder die"Schwere Krankheiten Versicherung".Mit Kranken-, Haftpflicht- und Berufsunfähigkeitsversicherung sindjunge Leute gut abgesichert. Je nach Bedarf und Lebenssituation kannneben einer Kfz-Versicherung oder einer Hausratversicherung auch derAbschluss einer Rechtschutzversicherung bereits in jungen Jahrenangebracht sein.Bei einem kostenlosen Beratungsgespräch mit einem Experten der EFSwerden all diese Dinge angesprochen und der persönlicheVersicherungsbedarf ermittelt.Versicherungen sind komplexe, erklärungsbedürftige Produkte.Versicherungsverträge sollte man daher nicht so nebenher im Internetabschließen. Die Versicherungsfachleute der EFS nehmen sich gerne dieZeit für eine persönliche, individuelle Beratung.Pressekontakt:RH Reputation GmbHwww.rh-reputation.de030 2133431Nürnbergerstraße 1310789 BerlinOriginal-Content von: EFS Euro-Finanz-Service Vermittlungs AG, übermittelt durch news aktuell