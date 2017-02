Versicherungen für Bauherren

Hamburg (ots) - Nach der Entscheidung für den Bau einer eigenenImmobilie, sollte die Planung für die Absicherung folgen. Sowohl fürSchäden an der Baustelle, den Schutz des Gebäudes und auch fürRisiken der neuen Eigentümer, gilt es eine angemessene Vorsorge zutreffen. "Bauherren können auf eine Vielzahl an Versicherungenzurückgreifen und sollten die Gefahr hoher finanzieller Forderungenim Schadensfalle minimieren", erklärt Stephan Scharfenorth,Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/).Bauherren tragen die volle Verantwortung für die Baustelle undhaften persönlich, auch wenn sie Verkehrssicherungspflichten meist anden Bauleiter delegieren. Die Bauherrenhaftpflichtversicherung decktPersonenschäden ab, die trotz ordnungsgemäßer Absicherung derBaustelle auftreten können. Mit Kosten von rund einem Tausendstel derBaukosten bleibt der Aufwand überschaubar. Während der gesamtenBauphase schützt die Bauleistungsversicherung den Neubau vorunvorhersehbaren Schäden. Hierzu zählen Beeinträchtigungen durchhöhere Gewalt, wie etwa Hochwasser oder Sturm. Aber auch Fälle wieunerwartete Eigenschaften des Baugrundes, Konstruktions- undMaterialfehler und Fahrlässigkeit sind abgedeckt. Die Kosten für dieBauleistungsversicherung betragen ebenfalls circa ein Promille derBaukosten.Nach Fertigstellung des Baus löst die Wohngebäudeversicherung dieBauleistungsversicherung ab. Sie versichert die Immobilie bei Schädendurch Brand, Rohrbruch, Sturm oder Frost. Weitere Schäden, wiebeispielsweise Hochwasser, können individuell mitversichert werden.Die Kosten unterscheiden sich je nach Risiko in der jeweiligen Regionund beginnen bei etwa 200 Euro pro Jahr. "Bauhaftpflicht-, Gebäude-und Bauleistungsversicherung sind derzeit per Gesetz keinePflichtversicherung. Jeder Bauherr sollte allerdings eine dieser dreiVersicherungen haben", rät Scharfenorth.Ergänzend können Bauherren zukunftsweisend eine Lebensversicherungund eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen: "InsbesondereImmobilienbesitzer sollten dieses Risiko absichern, um nichtunverhofft in Zwangslagen zu geraten", sagt Scharfenorth. DesWeiteren ist auch eine Absicherung des aufgenommenenBaufinanzierungsdarlehens möglich: So können Arbeitslosigkeit undArbeitsunfähigkeit vorgebeugt und Darlehen auch im Fall der Fälleweiterhin bedient werden. Oft vergessen aber gesetzlichvorgeschrieben: Beschäftigen Bauherren selbst jemanden am Bau oderlassen sich helfen, müssen diese Personen bei der zuständigenBau-Berufsgenossenschaft angemeldet werden. Es besteht dannVersicherungsschutz für die Folgen von Unfällen am Bau. Wiemonatliche Raten aus Zins, Tilgung und Sondertilgung beiunterschiedlichen Finanzierungsbeträgen und Beleihungssätzenausfallen, ermitteln Interessierte schnell und einfach mit demBaufinanzierungsrechner(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Unternehmenskontakt:Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0) 800 808 4000 E-Mail:redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 42142 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83, E-Mail:wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell