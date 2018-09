Versicherte wollen Kassenvielfalt: Politik muss jetzt den Finanzausgleich reformieren

München (ots) - Nach den aktuellen Finanzdaten desBundesgesundheitsministeriums wachsen die Überschüsse dergesetzlichen Krankenkassen. Allerdings verteilen sich diese starkunterschiedlich, weil eine Kassenart übermäßig vommorbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA)profitiert. Der BKK Landesverband Bayern bestärkt denBundesgesundheitsminister, die Reform des Morbi-RSA zügig anzugehen.Gleichzeitig appelliert der BKK-Verband an die politischVerantwortlichen, zu verhindern, dass die jetzigen Profiteure desMorbi-RSA ihre Überschüsse ungehindert in Mitgliederakquiseinvestieren. Sigrid König, Vorständin des BKK Landesverbandes Bayern:"Die Überschüsse einzelner Krankenkassen wurden über Zusatzbeiträgeanderer Solidargemeinschaften finanziert. Es muss vermieden werden,dass diese fremden Gelder nun für Mitgliederwerbung undBeitragssatzsenkung verwendet werden, denn es sind Gelder, die dieGKV als Ganze berühren."Der aktuelle Morbi-RSA und seine Manipulationsmöglichkeitenbewirken, dass vor allem die Ortskrankenkassen erheblich mehrZuweisungen erhalten, als sie zur Versorgung ihrer Versichertenbenötigen. Diesen Wettbewerbsvorteil nutzen sie auf verschiedenenEbenen: Leistungsausweitungen, flächendeckende Vertriebs- undWerbeanstrengungen, Zusatzbeitragssenkungen oder Aufbau vonFinanzreserven - und das alles bei häufig überdurchschnittlichenVerwaltungskosten. Neuen Druck bekommt diese Methode im Vorfeld derEinführung des Versichertenentlastungsgesetzes, das den Abbau derÜberschüsse nach der Reform des Morbi-RSA ab 2020 verbindlich machenwill. BKK-Vorständin König: "Das schlechte Spiel, Zusatzbeiträgeaufgrund von Manipulationen Dritter oder Fehlverteilungen imMorbi-RSA erheben zu müssen, muss sofort beendet werden."Infolge bestehender Wettbewerbsverzerrungen im Morbi-RSA sind seitJahren deutliche Wanderungsbewegungen der Versicherten zuverzeichnen. Für die GKV ist dies insgesamt eine bedrohlicheSituation, wenn der Wettbewerb weiter erodiert. In manchenBundesländern besteht schon jetzt eine besorgniserregendeMarktkonzentration mit allen negativen Folgen. So liegt derMarktanteil der AOK in Bayern bei 41 Prozent, in Sachsen gar bei 56Prozent. In sieben von sechzehn Bundesländern überschreiten dieOrtskrankenkassen bereits jetzt die Schwelle von einem DrittelMarkanteil, ab der kartellrechtlich eine einzelmarktbeherrschendeStellung vermutet wird.Der BKK Landesverband Bayern vertritt als Körperschaft desöffentlichen Rechts die Interessen der Betriebskrankenkassen undihrer Versicherten in Bayern. Aktuell zählt der BKK LandesverbandBayern 16 Betriebskrankenkassen als Mitglieder mit rund 3,1 MillionenVersicherten (Kassensitz). In Bayern selbst leben knapp 2,4 MillionenMenschen, die bei einer Betriebskrankenkasse (BKK) versichert sind.Damit verfügen die Betriebskrankenkassen im Freistaat über einenGKV-Marktanteil von rund 22 Prozent.Pressekontakt:Manuela OsterlohPressesprecherinLeiterin KommunikationTel.: +49 89 74579-421| Fax: +49 89 74579-55421E-Mail: presse@bkk-lv-bayern.de| www.bkk-bayern.deBKK Landesverband Bayern | Züricher Str. 25 | 81476 MünchenKörperschaft des öffentlichen Rechts | Vorständin: Sigrid KönigOriginal-Content von: BKK Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell