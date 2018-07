Versicherte werden künftig zur Darmkrebsfrüherkennung eingeladen

BERLIN (dpa-AFX) - Versicherte werden künftig regelmäßig ab dem 50. Lebensjahr schriftlich zur Darmkrebsfrüherkennung eingeladen.



Das sieht ein Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken vor, den das höchste Entscheidungsgremium des Gesundheitswesens am Donnerstag in Berlin fasste. Zur Früherkennung von Darmkrebs können wie bisher Tests auf nicht sichtbares Blut im Stuhl und Darmspiegelungen in Anspruch genommen werden. Da Männer im Vergleich zu Frauen ein höheres Darmkrebs-Risiko haben, wird Männern künftig bereits ab 50 Jahren, nicht wie bisher ab 55, eine Darmspiegelung angeboten./bw/DP/she