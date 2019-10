Versicherer werden digitaler - Evolutionäre Transformation ohne Quantensprünge / Digitalisierung wird vom Kunden kaum wahrgenommen (FOTO)

Münster (ots) -Europas Versicherer haben die digitale Transformation ihrerGeschäftsmodelle in den letzten Jahren sukzessive vorangetrieben undsind dadurch in Summe digitaler geworden. Größere Innovationssprüngewurden dabei jedoch weder im Produktangebot noch in den Prozessenoder in der Technologie sichtbar. Kunden zeigen Appetit auf digitaleVersicherungslösungen, doch das Angebot bleibt bislang auf digitaleBasisservices beschränkt. Die Transformation kommt beim Kunden nochnicht an.Dies sind zentrale Ergebnisse des aktuellen zeb.digital pulsecheck insurance. Die Strategie- und Managementberatung zeb hat nunzum zweiten Mal untersucht, wie es um die Digitalisierung inausgewählten Versicherungsmärkten Europas steht und dazu 100 Expertenund Führungskräfte der Branche sowie 5.000 Endkunden in Deutschland,Österreich, Großbritannien, Italien und der Schweiz befragt.Stefan Geipel, zeb-Partner und Initiator der Studie, erläutert:"Unser aktueller Digital Pulse Check zeigt, dass Versicherer diedigitale Transformation eher anlassbezogen vornehmen. Sie ergänzenihre bestehenden Geschäftsmodelle sukzessive um neue digitaleProdukte und Services. Während digitale Agenden gesetzt undInitiativen weitestgehend strategisch definiert werden, steuert nureine kleine Minderheit auch nach digitalen Zielgrößen, wie z. B.Onlineabschluss- und Dunkelverarbeitungsquoten. Auch dieKundenzufriedenheit ist nur selten als zentrale Steuerungsgrößeverankert. Die Konsequenz der Digitalstrategien bleibt somitausbaubar."Versicherer noch nicht bereit für breite KanalnutzungNach wie vor präferiert die Mehrheit der befragten Kunden denpersönlichen Kontakt. Insbesondere beim Versicherungskauf oder beider Meldung komplexerer Schäden bleibt der persönlicheAnsprechpartner die zentrale Anlaufstelle. Onlinekanäle liegenallerdings mittlerweile fast gleichauf. Dabei zeigt die"Omnikanalfähigkeit" von Versicherern weiterhinVerbesserungspotenziale. Ein Drittel der befragten Versicherer hat z.B. keine zentralisierte Steuerung und inhaltliche Verzahnung derVertriebskanäle aufgebaut, und bei einem Großteil ist einfriktionsfreier Kanalwechsel des Kunden nach wie vor nicht oder nurfür einzelne Pilotprozesse möglich.Interaktionsquoten bleiben niedrig - Ökosysteme nicht das"Allheilmittel"Obwohl die Bedeutung des Onlinekanals stetig zunimmt, bleibt dieFrequenz von Onlineinteraktionen zwischen Kunden und Versichererninsgesamt niedrig. Zwei Drittel der befragten Endkunden nutzenWebsites oder Apps ihrer Versicherer maximal einmal pro Jahr, erlebendiese dann allerdings eher positiv. Ökosysteme, d. h. die Vernetzungeigener und fremder Produkte und Services über Plattformen, schaffenhier nur bedingt Abhilfe. Während über die Hälfte der Versichererangibt, an Initiativen rund um die Integration von Produkten undServices in eigene oder fremde Ökosysteme zu arbeiten, kann dieHälfte der befragten Kunden sich derzeit nicht vorstellen,versicherungsfremde Services über Versicherungsplattformen zuerwerben. Das Interesse an digitalen Versicherungsprodukten und-services dagegen scheint groß, während Versicherer hier zumeist nurBasislösungen bieten. Ein konsequentes Angebot digitalerMehrwertservices mit direktem Versicherungsbezug, wie z. B. digitaleAssistenzleistungen, bleibt somit eine wichtige "Grundlage" innerhalbder Kernkompetenzen von Versicherungen.Analytics und KI bleiben ungenutzte ChanceVersicherer haben das Potenzial von (Kunden-)Daten zur Hebung vonErtrags- und Einsparungspotenzialen durchaus erkannt und in ihreUnternehmensstrategien integriert. Auch hat ein Großteil derbefragten Versicherer bereits die technischen Grundlagen imDatenmanagement und Datenhaushalt für die Anwendungsbereiche vonAnalytics geschaffen. Umso verblüffender ist es aus Sicht derStudienautoren, dass eine erfolgreiche vertriebliche Nutzung an derKonsolidierung und Bereitstellung dieser (Kunden-)Daten über alleUnternehmens- und Vertriebseinheiten hinweg zumeist scheitert. Esgilt, relevante Use Cases systematisch zu erfassen, zu bewerten undin iterativen Schleifen in die Umsetzung zu bringen.Milena Rottensteiner, Senior Consultant bei zeb und Co-Autorin derStudie, bemerkt: "Die Hälfte der Versicherer setzt KI-Ansätze nochnicht einmal in Pilotprojekten um. Dabei wird das ungenutztePotenzial der (Kunden-)Daten insbesondere im Hinblick auf dieniedrigen Automatisierungsgrade an der Kundenschnittstelle deutlich.Automatisierte, datengetriebene Entscheidungen gibt es maximal ineinigen wenigen, ausgewählten Unternehmensbereichen. End-to-EndAutomatisierung aller Basisprozesse bleibt Zukunftsszenario." Kundenzeigen insgesamt mit Blick auf das aktuelle Versicherungserlebniseher Indifferenz und haben gleichzeitig Appetit auf mehrwertstiftendedigitale Versicherungslösungen.Versicherer haben somit nach wie vor die Chance, sich durch einschnelleres, konsequenteres Vorantreiben digitaler Produkte undServices vom Wettbewerb abzuheben. Dabei kann der Schritt über dieOptimierung und Verzahnung bestehender Kanäle und den Ausbauautomatisierter, datengetriebener Entscheidungen an derKundenschnittstelle nicht "übersprungen" werden. Versicherer müssenin ihrem Kerngeschäft digitaler werden.Weitere Informationen zum zeb.digital pulse check insurance findenSie hier: https://www.zeb.de/pulse-check-versicherung 