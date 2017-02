Versicherer fordern gesellschaftliche Diskussion zu Folgen des längeren Lebens

Berlin (ots) - Die Deutschen Versicherer fordern eine stärkereAuseinandersetzung mit den Herausforderungen und Chancen derweiterhin steigenden Lebenserwartung. "Trotz Eurokrise, Brexit undTrump: Das Thema Längeres Leben und die damit verbundenen Folgen fürunsere Gesellschaft gehören auf der politischen Agenda ganz nachoben", sagte Jörg von Fürstenwerth, Vorsitzender der Geschäftsführungdes Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft am Mittwochbeim ThinkCamp "Deutschland lebt länger" in Berlin. DieBundesregierung dürfe die "schleichende Disruption durch die Alterungder Gesellschaft" nicht aus dem Blick verlieren.Mit der Initiative "7 Jahre länger" sende die Branche einenWeckruf aus, sagte Fürstenwerth. Das ThinkCamp der Initiative sei derAuftakt für einen Dialog mit Politik, Wissenschaft und Bürgern, umdie Folgen des längeren Lebens in den Mittelpunkt dergesellschaftlichen Debatte zu rücken. Gemeinsam mit demDemografie-Netzwerk Population Europe und zehn internationalenExperten will die Initiative Lösungen und Ideen erarbeiten, die sieder Politik im Sommer präsentieren wird.Jens Spahn, parlamentarischer Staatssekretär imBundesfinanzministerium, unterstrich beim ThinkCamp die Bedeutungeines solchen Dialogs. Der demographische Wandel werde seit 20 Jahrenbreit in Stadträten, Landtagen, im Bundestag und in Europadiskutiert. "Viele scheinen zu denken: Wir reden doch schon so langedarüber, das muss doch endlich mal vorbei sein mit dieser Demografie!Dabei geht es erst richtig los. Die Lebenserwartung steigt jeden Tagin Deutschland im Schnitt um knapp sechs Stunden", sagte dasCDU-Präsidiumsmitglied.Der ehemalige Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, MichaelSommer, warnte: "Ein längeres Leben kann nicht nur bedeuten, dass dieArbeitsphase sich immer weiter verlängert. Die gewonnene Lebenszeitdarf nicht zu einer Last werden, weil die Rente nicht reicht oder dieMenschen nach Jahrzehnten harter Arbeit nicht länger arbeiten könnenoder wollen.""7 Jahre länger" ist eine Initiative der Deutschen Versicherer(www.gdv.de). Sie soll das Bewusstsein dafür schärfen, dass dieMenschen immer älter werden und länger fit bleiben. Denn die meistenDeutschen unterschätzen laut Studien ihre Lebenserwartung - und habenoft ein falsches, sehr negatives Bild vom Alter. Die Initiative willdarum einen gesellschaftlichen Dialog darüber führen, wie wir dasBeste aus den gewonnenen Jahren machen können. www.7jahrelaenger.dewww.facebook.de/7jahrelaenger.deÜber uns Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privatenVersicherer in Deutschland. Die rund 450 Mitgliedsunternehmen sorgendurch 429 Millionen Versicherungsverträge für umfassendenRisikoschutz und Vorsorge sowohl für die privaten Haushalte wie fürIndustrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen. Als Risikoträgerund bedeutender Kapitalgeber mit Kapitalanlagen in Höhe von 1.510Milliarden Euro haben die privaten Versicherungsunternehmen auch eineherausragende Bedeutung für Investitionen, Wachstum und Beschäftigungin der deutschen Volkswirtschaft. 529.000 Menschen sind direkt oderindirekt für die Versicherungswirtschaft in Deutschland tätig.Pressekontakt:Simon FrostTel.: 030 / 2020-5902s.frost@gdv.deOriginal-Content von: GDV - Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell