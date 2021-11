Versicherer Zurich erwartet hohe Schäden durch Hurrikan 'Ida' und Europa-Flut

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Zurich-Konzern muss wie andere Versicherer in diesem Jahr hohe Schäden durch Naturkatastrophen schultern.



Dabei fallen vor allem die Zerstörungen durch Hurrikan "Ida" in den USA ins Gewicht. "Wir gehen davon aus, dass die Schadenskosten für 'Ida' ungefähr bei 450 Millionen US-Dollar liegen werden", sagte Zurich-Finanzchef George Quinn am Donnerstag in einer Telefonkonferenz.

Die Zerstörungen durch die Flutkatastrophe in Europa im Juli dürften bei dem Versicherer wie bereits angekündigt mit 150 bis 200 Millionen Dollar (130 bis 173 Mio Euro) zu Buche schlagen. Die Belastungen durch den US-Wintersturm "Uri" bezifferte Quinn auf rund 350 Millionen Dollar./mk/uh/AWP/stw