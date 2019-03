Versicherer Talanx hebt nach Gewinnplus die Dividende an

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hebt nach dem Gewinnplus 2018 die Dividende für seine Aktionäre an. Die Ausschüttung je Aktie soll um 5 Cent auf 1,45 Euro steigen, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Montag in Hannover mitteilte.



Nachdem die schweren Naturkatastrophen 2017 am Talanx-Gewinn gezehrt hatten, stieg der Überschuss 2018 - wie schon auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt - um fünf Prozent auf 703 Millionen Euro. Allerdings schlugen auch diesmal Katastrophen wie die Waldbrände in Kalifornien teuer zu Buche.

Für das laufende Jahr hat Vorstandschef Torsten Leue weiterhin eine deutliche Gewinnsteigerung auf rund 900 Millionen Euro im Auge. Analysten sind hier mit im Schnitt 919 Millionen noch etwas optimistischer. Jedoch hatten sie sich auch bei der Dividende für 2018 im Durchschnitt mehr ausgerechnet. Der Großteil der Ausschüttung geht an den Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI), dem 79 Prozent der Talanx-Aktien gehören./stw/tav