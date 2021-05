Versicherer Prudential hinkt bei Abspaltung der US-Tochter Zeitplan hinterher

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

LONDON (dpa-AFX) - Der Lebensversicherer Prudential muss wegen der anhaltenden Prüfung der Aufseher in Michigan und New York die geplante Abspaltung der Tochter Jackson Life verschieben.



Diese soll jetzt im zweiten Halbjahr über die Bühne gehen, teilte der Konzern am Donnerstag in London mit. Bisher war dies bis Ende Juni geplant. An der Börse sorgte dies für kräftige Verluste. Die in London notierte Aktie des Versicherers baute ihre Anfangsverluste nach der Mitteilung aus und büßte bis zu sechs Prozent ein.