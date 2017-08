Versetzung stark gefährdet - Ärzte stellen Gröhe schlechtes Zeugnis aus

Hamburg (ots) - Die Bundestagswahl naht mit großen Schritten - unddamit auch das Ende der ersten Amtszeit von BundesgesundheitsministerHermann Gröhe. Eine zweite Amtsperiode wünschen ihm die Ärzte inDeutschland offenbar nicht. Im Gegenteil stellen sie demCDU-Politiker ein schlechtes Abschlusszeugnis aus.Dies ist das Ergebnis einer Befragung von mehr als tausendniedergelassenen Haus- und Fachärzte aus dem gesamten Bundesgebiet.Der Ärztenachrichtendienst (änd) hatte die Mediziner im Augustbefragt, wie ihr Urteil zu Gröhes Schaffen seit seiner Amtseinführungim Dezember 2013 ausfällt. Das Ergebnis war überdeutlich: Auf dieFrage, ob Gröhe durch sein politisches Wirken Maßnahmen umgesetztoder eingeleitet habe, die nun zu einer Verbesserung derPatientenversorgung in Deutschland beitragen, antworteten 79 Prozentder Ärzte mit "Nein - das war leider nicht der Fall". Nur 19 Prozentwollen leichte Verbesserungen erkennen, zwei Prozent sehen deutlicheVerbesserungen.Interessanterweise gestehen die Ärzte dem Minister - dem oftnachgesagt wird, die Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag sturumzusetzen - eine gewisse Beharrlichkeit bei der Verfolgung seinerZiele zu: Bei der Bewertung der Eigenschaft "Durchsetzungsfähigkeit"schneidet Gröhe gar nicht schlecht ab: Immerhin eine knappe Mehrheit(64 Prozent) der Umfrageteilnehmer vergaben die besseren Schulnoten,"befriedigend" (23 Prozent), "gut" (23 Prozent) oder "sehr gut" (6Prozent).In Sachen "Kompetenz" sieht es dagegen finster aus: Ganze 83Prozent der Ärzte bewerteten schlechter als "befriedigend": 27Prozent vergaben ein "ausreichend", 31 Prozent ein "mangelhaft" und25 Prozent gar ein "ungenügend". Ähnlich schlecht schneidet Gröhebeim Thema "Glaubwürdigkeit ab: 76 Prozent der Mediziner haltenschlechte Noten von "ausreichend" (26 Prozent), "mangelhaft" (26Prozent) und "ungenügend" (24 Prozent) für gerechtfertigt.Übel nehmen die Mediziner dem Minister offenbar, dass er sich zuwenig um die eigene Berufsgruppe gekümmert habe. Auf die Frage "HabenSie den Eindruck, dass Hermann Gröhe die Sorgen und Probleme derÄrzteschaft ernst genommen hat?", antworteten 77 Prozent der Ärztemit einem deutlichen "Nein". 18 Prozent sind sich bei der Frage nichtsicher, 5 Prozent glauben, dass Gröhe die Sorgen und Nöte derÄrzteschaft sehr wohl im Blick behalten hat.Bleibt die Frage nach einer zweiten Amtszeit des Rheinländer - undeine wenig überraschende Antwort: Eine große Mehrheit von 76 Prozentder befragten Ärzte würden lieber eine andere Person auf demMinisterstuhl sehen. Nur 6 Prozent halten Gröhe die Stange. Ganze 18Prozent scheinen dagegen prinzipiell nicht mehr viel Positives ausBerlin zu erwarten: Ihnen ist völlig egal, wer der nächsteBundesgesundheitsminister wird.An der Online-Befragung des änd nahmen vom 23. Bis zum 27. Augustinsgesamt 1.262 überprüfte niedergelassene Haus- oder Fachärzte ausdem gesamten Bundesgebiet teil. Das auf Ärztekommunikationspezialisierte Medienunternehmen ÄND AG in Hamburg ist Betreiber desPortals www.aend.de - einer Verbindung aus berufsbezogenemNachrichtendienst und aktiver Diskussionsplattform zuminnerärztlichen Wissensaustausch. Mehr als 45.000 Ärzte sind derzeitMitglied auf www.aend.de.Pressekontakt:änd Ärztenachrichtendienst Verlags-AGKattjahren 422359 Hamburg040/6091540j.scholz@aend.deOriginal-Content von: ?rztenachrichtendienst Verlags-AG (?nd), übermittelt durch news aktuell