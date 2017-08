Hamburg (ots) - Einladung zur PressekonferenzDer Statusbericht "Das Verschwinden der Schmetterlinge" desrenommierten Biologen Professor Dr. rer nat. Josef H. Reichholf haterschreckende Erkenntnisse gebracht: Der Rückgang der Populationenist bundesweit dramatisch - das stille Sterben schreitet ungebremstvoran.Am 21. August, um 10 Uhr, erfahren Sie im Veranstaltungsraum "HighEnd" des Radisson Blue Hotel, Marseiller Str. 2, 20355 Hamburg(gleich neben dem Bahnhof Dammtor) die Ergebnisse derForschungsarbeit zu Schmetterlingen in Deutschland.Zu dem Thema hat die Deutsche Wildtier Stiftung begleitend bei demInstitut für Demoskopie Allensbach eine repräsentative Umfrage zuSchmetterlingen in Auftrag gegeben. Auf der Pressekonferenz werdendie Ergebnisse der Allensbach-Umfrage vorgestellt.Gibt es Rettung für die Schmetterlinge und was ist zu tun? DieDeutsche Wildtier Stiftung stellt zum Abschluss vor, welcheKonsequenzen zu ziehen sind und was sich in urbanen und ländlichenRäumen ändern muss.Für Interviews stehen zur Verfügung:Professor Dr. rer. nat. Josef H. Reichholf, Biologe und Botschafterder Deutschen Wildtier StiftungProfessor Dr. Fritz Vahrenholt, Vorstand der Deutschen WildtierStiftungHilmar Freiherr von Münchhausen, Geschäftsführer der DeutschenWildtier StiftungEva Goris, Pressesprecherin der Deutschen Wildtier StiftungFoto & Film: Das Hotel liegt im Park Planten un Blomen;Pressefotos sind über das Büro der Deutschen Wildtier Stiftungerhältlich. Kostenloses Bildmaterial über die PressestellePressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell