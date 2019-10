Verschlafen wir die Digitalisierung? Ganztagsschule 2030

Hofheim (ots) - Der Digitalpakt und die nachfolgendeDigitalisierung unserer Schulen sind derzeit die größtenHerausforderungen, die unsere Bildungslandschaft zu bewältigen hat.Dem Thema Digitalisierung möchte sich daher auch derGanztagsschulverband annehmen. Unter dem Motto "Ganztagsschule 2030"findet der Ganztagsschulkongress dieses Jahr in Rust /Ettenheimstatt, bei dem sich mehr als 250 Teilnehmer aus ganz Deutschland überaktuelle und zukünftige Herausforderungen austauschen.Mit dem Digitalpakt sollen Deutschlands Schulen für die Zukunftfit gemacht werden. Welche Chancen und Risiken bergen aber diedigitalen Lernwerkzeuge und vor welchen Herausforderungen stehen vorallem die ganztägig arbeitenden Schulen? Diese Frage beschäftigt denGanztagsschulverband schon lange. "Digitale Technologien können zwarunser Leben verbessern, aber auch soziale Ungleichheit verstärken undChancen verbauen", warnt Eva Reiter, Bundesvorsitzende desGanztagsschulverbandes. "Kinder und Jugendliche müssen daher lernen,ihr digitales und reales Leben ausgewogen miteinander zu verbindenund dafür bedarf es der pädagogischen Förderung technischer,emotionaler und sozialer Fähigkeiten." Warum ist das Thema besondersin ganztägig arbeitenden Schulen so brisant? Hier spielt der Einsatzdigitaler Medien nicht nur im Unterricht, sondern auch in derFreizeit der Kinder und Jugendlichen eine große Rolle. Was andereSchüler zuhause digital lernen, üben und nebenbei erledigen,geschieht für Ganztagsschüler in der Schule - oder auch nicht.Lernen muss sich verändernDa sie in der Regel zusätzliche digitale Angebote machen,benötigen vor allem die ganztägig arbeitenden Schulen gutemedienpädagogische Konzepte und eine ausreichende Grundausstattungsowie die Anbindung an hochfrequente Leitungsnetze. DeutschlandsSchulen stehen daher vor großen Herausforderungen. Sie müssen sichdie Frage stellen, wie sich Lernen verändern kann, um denHerausforderungen der Digitalisierung und den verändertengesellschaftlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden. In denbaltischen Staaten, z.B. Lettland, werden seit 10 Jahrenelektronische Klassenbücher geführt, Klassendatenverwaltung geschiehtfast nur noch digital, die Schüler arbeiten in der Klasseselbstverständlich mit digitalen Medien und dem Internet. "DerEinsatz digitaler Lehrmittel in den Schulen reicht jedoch nicht aus,um Kinder für zukünftige Herausforderungen fit zu machen", so Reiter.Um digitale Medien sinnvoll einzusetzen, müsse Schule sich derTechnik öffnen und zugleich kritisch bleiben. Um das zu erreichen,bedürfe es dringend schuleigener Medienkonzepte sowie der Aus- undFortbildung der Lehrkräfte. "Es geht neben der Weiterentwicklung dermediendidaktischen Möglichkeiten zum einen um die Weiterentwicklungder Medienkompetenz und damit um eine Medienerziehung, die auch dasnotwendige Bewusstsein für redaktionelle und nicht-redaktionelle,digitale Medien sowie ein Bewusstsein für Quellen, derenVerlässlichkeit und das dazugehörige Urheberrecht beinhalten. Zumandern geht es um die erweiterten digitalen Kompetenzen im Bereichdes Grundverständnisses von Algorithmen und Datenstrukturen", führtReiter aus. Dies sei für alle Schüler relevant, da das elementareVerständnis über die Funktionsweise und Wirkung von Algorithmen nichtnur für das Verhalten in der digitalen Welt von großer Bedeutung sei,sondern auch eine Voraussetzung dafür darstelle, dass Kinder undJugendliche über die Gefahr verengter Informationsräume in sozialenMedien Bescheid wissen und somit in der Lage seien, sich als mündigeBürger im Rahmen der politischen Willensbildung mit den notwendigenInformationen zu versorgen.Kongress des Ganztagsschulverbandes in Baden WürttembergDer Ganztagsschulverband lädt vom 27. bis zum 29. November zumKongress in den Europa Park nach Rust ein. Die Digitalisierung alsThema der Ganztagsschule steht dabei im Mittelpunkt derVeranstaltung. "Neben ausgezeichneten Fachvorträgen bieten wirunseren Gästen die besondere Möglichkeit, an Baden-WürttembergischenSchulen zu hospitieren und interessante Schulkonzepte vor Ortkennenzulernen. Vor allem möchten wir unseren Gästen einen Raumschaffen, Erfahrungen auszutauschen, gemeinsam Ideen undKooperationen zu entwickeln und im Anschluss an die Tagung umzusetzensowie sich gegenseitig zu vernetzen, zu hospitieren und voneinanderzu lernen", kündigt Reiter an. Anmeldungen sind weiterhin möglich.Frühbuchertarife gelten bis zum 25.10.2019.Kongressprogramm und Anmeldung unter: http://ots.de/NP2r7dWeitere Informationen finden Sie unter:www.ganztagsschulverband.de/