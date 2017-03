Verschärfter ADAC EcoTest: auch Benziner mit zu hohen Feinstaubwerten / Tatsächliche Emissionswerte oftmals fernab der Grenzwerte / Euro-5-Diesel teilweise sauberer als Euro-6-Fahrzeuge (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) -Alarmierende Ergebnisse im neuen ADAC EcoTest: Von 38 getestetenDiesel-Pkw überzeugen in der realitätsnahen Messung tatsächlicherSchadstoff-Ausstöße lediglich der Mercedes E220 d 9G-Tronic und derBMW 118d Urban Line Steptronic. Sie schaffen es mit jeweils vier"Umweltsternen" als einzige Dieselfahrzeuge in die Gruppe derempfehlenswerten Autos.Entscheidend für das schlechte Abschneiden der Dieselmodelle istdas teilweise deutliche Überschreiten der gesetzlichen Grenzwerte fürStickoxide. Im bisher gravierendsten Fall stößt der Renault CapturedCi 90 im ADAC EcoTest durchschnittlich 725 mg/km an Stickoxid ausund überschreitet den Grenzwert damit um mehr als 900 Prozent. Nichtimmer sind neueste Modelle sauberer, im Gegenteil: In einigen Fällenweisen moderne Euro-6-Fahrzeuge nach dem ADAC EcoTest höhereEmissionswerte auf als diejenigen der Klasse Euro 5. Dieses Ergebnisist vor allem vor dem Hintergrund drohender Fahrverbote fürDieselfahrzeuge in Innenstädten von Bedeutung.Während die Mehrheit der Diesel zu hohe Stickoxidemissionenaufweist, zeigen viele Benzin-Direkteinspritzer unter verschärftenTestbedingungen einen deutlich zu hohen Ausstoß an Feinstaub. Davonsind nicht nur stark motorisierte Benziner wie beispielsweise derFord Focus RS betroffen, sondern auch beliebte Volumenmodelle wie derVW Tiguan 1.4 TSI oder der Opel Corsa 1.0 Turbo ecoFlex Edition.Diese Fahrzeuge können in puncto Umweltverträglichkeit kaum punkten.Beim Opel wurden zudem erstmals erhöhte Stickoxid-Emissionenfestgestellt, was bisher bei Benzinern kein Thema war.Nach Ansicht des ADAC entsprechen die eingesetzten Abgassystemeder meisten Benziner- und Dieselmodelle nicht dem Stand des technischMachbaren. "Viele Autofahrer sind wegen der Abgasmanipulationen unddrohender Fahrverbote stark verunsichert. Wir bieten mit einemverschärften ADAC EcoTest Orientierung, wenn es um die tatsächlichenSchadstoffemissionen und realitätsnahe Verbrauchsangaben geht", soThomas Burkhardt, Vizepräsident für Technik beim ADAC. "Bedauerlichist, dass die Hersteller weiterhin viel zu wenig unternehmen, umlängst vorhandene Emissionstechnologien für einen effektiven Schutzder Umwelt in ihren Fahrzeugen einzusetzen."Die vorderen Plätze beim ADAC EcoTest belegen derzeit Elektro- undHybridfahrzeuge (BMW i3, Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive, NissanLeaf Acenta). Auch das Brennstoffzellenauto Toyota Mirai bekommt dieHöchstnote. Fünf Pkw mit Benzinantrieb erreichten vier Sterne undsind damit ebenfalls empfehlenswert. Sauberster Benziner ist derSuzuki Ignis 1.2 SHVS Comfort+. Von den drei untersuchtenPlug-in-Hybriden, also einer Kombination aus Benzinantrieb undexterner Stromlademöglichkeit, erhält kein Fahrzeug eine Empfehlung.Pkw werden beim ADAC realitätsnäher geprüft als dies Herstellerund staatliche Institutionen tun. Neben aktualisierten Fahrzyklen undverschärften Bewertungsmaßstäben gibt es eine weitere wesentlicheNeuerung: Autos, die auf dem Prüfstand eine Empfehlung erreichen -also mit vier oder fünf Umweltsternen ausgezeichnet werden - müssensich zusätzlichen Abgasmessungen auf der Straße (Real DrivingEmissions) stellen.Die ausführlichen Ergebnisse aller im ADAC EcoTest getestetenModelle finden sich unter www.adac.de/ecotestPressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationChristian BuricTel.: +49 (0)89 7676 3866E-Mail: christian.buric@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell