Versandkostenfrei bestellen: Happy Monday bei Zedaco (FOTO)

Emmerthal (ots) -Der Genussmittel-Spezialist Zedaco bietet neuen und bestehendenKunden jeden Montag versandkostenfreie Bestellungen im Onlineshop an.Der Mindestbestellwert muss bei 30 Euro und die Lieferadresse inDeutschland liegen.Tabakwaren, E-Zigaretten und Wein online bestellenDas Sortiment des Onlinehändlers http://Zedaco.de umfasstE-Zigaretten, Menthol-Zigaretten, Zigaretten, Tabak, Zigarren undWein. Der Händler verschickt die Waren nicht nur innerhalbDeutschlands. Er beliefert auch Kunden in BeNeLux, Dänemark,Schweden, Norwegen, Finnland, Frankreich, Italien, Spanien,Griechenland, Portugal sowie Großbritannien und Irland.Die Versandkosten innerhalb Deutschlands orientieren sich an dengängigen Preisen deutscher Versender und liegen je nach Gewichtungefähr zwischen 4 und 7 Euro. Ab einem Bestellwert von 99 Euroverschickt Zedaco auch während der Woche versandkostenfrei. Montagswird der Mindestbestellwert auf 30 Euro gedrückt, so dass auch Kundenmit kleineren Bestellmengen von diesem Service profitieren wollen."Happy Monday" nur eines der AktionsangeboteDas Team von Zadeco hat sich Kundenorientierung auf die Fahnengeschrieben. "Unser höchstes Ziel ist es, unsere Kunden glücklich zumachen. Darum lassen wir uns regelmäßig etwas einfallen, um euch einekleine Freude zu machen." Diese Aussage kommt direkt vom Inhaber ZekiDagasan und ein Blick in die Liste vergangener und laufender Aktionengibt ihm recht. Es gab in der Vergangenheit Aktionen, die ab einemMindestbestellwert von 150 Euro passende Promo-Artikel in Aussichtstellten.Vielfältige Zahlungsmöglichkeiten wie Nachnahme, PayPal,paydirekt, BILLPAY, Sofort, Visa, Mastercard und Überweisung bietenKunden eine breite Auswahl. Die Lieferzeiten beschreibt dasUnternehmen als kurz: Es verspricht, die Bestellungenschnellstmöglich zu versenden - natürlich erst recht am Happy Monday.Über ZedacoZedaco ist ein Online-Händler für Genussmittel. Im Sortiment sindWeine und Tabakwaren sowie E-Zigaretten zahlreicher namhafterHersteller.Pressekontakt:Zeda GmbHHerr Zeki DagasanWeinbergstraße 1331860 EmmerthalDeutschlandTelefon: 051552792107E-Mail: web@zeda-online.deOriginal-Content von: Zeda GmbH, übermittelt durch news aktuell