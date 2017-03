Versandapothekenbranche unterstützt SGB V-Vorschlag

Berlin (ots) - Der von der SPD-Bundestagsfraktion (Sabine Dittmarund Dr. Edgar Franke) unterbreitete Vorschlag vom 16. Februar 2017ist ein akzeptabler Kompromiss- Gleiche Wettbewerbsbedingungen für in- und ausländischeApotheken- Chronikern bleibt wichtiger Bezugsweg erhalten- Regelung noch in dieser Wahlperiode möglich- Ansatz von wettbewerblichen Aspekten in derArzneimittelversorgungMitte Februar haben die stellvertretende gesundheitspolitischeSprecherin der SPD-Bundestagsfraktion und der Vorsitzende desGesundheitsausschusses, Dr. Edgar Franke, ebenfalls SPD, einenVorschlag unterbreitet, wie kurzfristig die nach dem EuGH-Urteil vom19. Oktober 2016 aus dem Gleichgewicht geratene Wettbewerbssituationzwischen internationalen und deutschen Apotheken mitVersandhandelserlaubnis wieder ausbalanciert werden könnte."Wir begrüßen diesen Vorschlag, weil er einen konstruktivenLösungsweg aus der gegenwärtigen Situation mit einem vorgelegtenVerbotsgesetz aufzeigt", so der BVDVA-Vorsitzende Christian Buse. DerVerband heiße insbesondere gut, dass damit für chronisch Kranke undPatienten in hoch spezialisierten Therapien eine wichtigeVersorgungsoption erhalten bliebe. "Der RX-Versandhandel ist geradefür Chroniker eine wichtige Bezugsquelle für Medikamente. Ihnen dieMöglichkeit der Bestellung über den Versandhandel zu verwehren, kannnicht im Sinne einer verantwortlich handelnden Politik sein", soBuse.Der Vorschlag zeige zudem die Leitplanken auf in derer sichleichte Ansätze wettbewerblichen Handelns im Bereich derArzneimittelversorgung bewegen können, heißt es beim BVDVA."Einen seit über 13 Jahren in Deutschland etablierten und vonPatienten und Kunden angenommenen Bezugsweg fürverschreibungspflichtige Arzneimittel zu verbieten, ist insbesondereim Jahr 2017, wo alle von der digitalen Gesellschaft sprechen, nichtvermittelbar und würde sicherlich zu entsprechenden Reaktionen derWähler führen", ist Christian Buse überzeugt.Pressekontakt:BVDVA Bundesverband Deutscher VersandapothekenGeschäftsstelleSchiffbauerdamm 810117 BerlinTelefon: +49 30 84712268-55 | Fax: +49 30 84712268-18berlin@bvdva.dewww.bvdva.deRückfragen: presse(at)bvdva.de - Udo Sonnenberg |http://www.bvdva.de/aktuelles/pressePressematerial (Logos, Fotos, Grafiken):http://www.bvdva.de/veroeffentlichungen/fotodatenbankOriginal-Content von: BVDVA Bundesverband Deutscher Versandapotheken, übermittelt durch news aktuell