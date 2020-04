ERFURT (dpa-AFX) - In Thüringen sind trotz der Corona-Pandemie schneller als geplant wieder Versammlungen und Gottesdienste möglich.



Bereits ab Donnerstag (23. April) dürfen sie mit begrenzter Teilnehmerzahl wieder abgehalten werden, wie die Staatskanzlei am Mittwoch in Erfurt mitteilte./hum/DP/mis