Versace könnte Capri Holdings zum nächsten LVMH machen

Ja, der Vergleich hinkt noch gewaltig. LVMH (WKN: 853292) bringt es an der Börse auf eine Marktkapitalisierung von 343 Mrd. US-Dollar. Capri Holdings (WKN: A2PBDX) schafft es gerade so auf einen Börsenwert von 10 Mrd. US-Dollar. Aber nach einer schwierigen Phase während Corona geht es inzwischen wieder in die richtige Richtung beim amerikanischen Herausforderer.

Der Hauptgrund dafür ist die Mehrmarkenstrategie des Unternehmens, die wahrscheinlich durch den Erfolg des französischen Branchenführers inspiriert wurde. Mit der ursprünglichen Kernmarke war eine rasche Umsatzsteigerung ohne weitere Verwässerung der Marke kaum möglich. In diesem Zusammenhang ist die Übernahme der weltberühmten Luxusmarke Versace als ein guter Schachzug zu werten.