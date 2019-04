Verrentung von Immobilien in Deutschland im Kommen: Immobilienboom und Überalterung führen zu verstärkter Nachfrage nach Nießbrauch-Lösungen / Jeder zweite Seniorenhaushalt in eigenen vier Wänden

München (ots) - Die Gesellschaft für Immobilienverrentung DEGIVmit Sitz in München beobachtet eine erhöhte Nachfrage nach derVerrentung von Immobilien in Deutschland. EU-übergreifend ist derdemografische Wandel in Deutschland mit am weitesten fortgeschritten.Jeder zweite Seniorenhaushalt in Deutschland lebt aktuell in deneigenen vier Wänden. Nach Angaben der DEGIV fehlt es aber vielenälteren Menschen an Liquidität, obwohl sie über Vermögenswerteverfügen, was gerade in teuren Städten wie München sehrwidersprüchlich sein kann. Gleichzeitig führt der Immobilienboomaktuell zu einer verstärkten Nachfrage nach zum Nießbrauch geeignetenObjekten am Markt. Käufer und Investoren suchen händeringend nachImmobilien. Durch die Immobilienverrentung können Objekte unterMarktpreis auf den Markt gelangen, die sonst nicht zum Verkauf stehenwürden.Die Verrentung von Immobilien wird in anderen europäischenLändern, zum Beispiel in Großbritannien und Frankreich, schon seitlangem praktiziert. In Deutschland halten solche Modelle seit rundfünf Jahren vermehrt Einzug. Die TÜV zertifizierte DEGIV gilt alsExperte im Bereich Immobilienverrentung mit Nießbrauch im deutschenMarkt. Seit mehreren Jahren berät die Gesellschaft Senioren beimVerkauf von Immobilien mit anschließendem Wohnrecht. Nach Angaben derDEGIV können ältere Verkäufer ihr Zuhause weiter nutzen und erhaltengleichzeitig sofort Geld für die Pflege, für die Instandhaltung derImmobilie oder für den Lebensunterhalt. Momentan gehört inDeutschland mehr als jede vierte Person zur Generation 60 plus. 2050wird mehr als jede dritte Person älter als 60 Jahre sein. Mit derVerrentung seiner Immobilie hat der Verkäufer Flexibilität undsofortige Liquidität. Der Nießbrauchberechtigte bekommt den Kaufpreisauf einen Schlag ausgezahlt und kann gleichzeitig lebenslang darinwohnen bleiben.Die Verrentung mit Nießbrauchrecht hat ihre Grundlage in derdeutschen Gesetzgebung. Das Nießbrauchrecht wird im Grundbuch anerster Stelle hinterlegt. Dadurch bleibt es bei jedem Weiterverkaufder Immobilie an Dritte bestehen und ist zusätzlich insolvenzsicher.Die Besonderheiten des Nießbrauchrechts bringen laut DEGIV auch fürInvestoren Vorteile: Dadurch dass der Wohnwert über die erwarteteWohndauer vom Kaufpreis abgezogen wird, werden selbst hochwertigeImmobilien in guten Lagen erschwinglich. Käufer erhalten so Zugangzu Objekten, die noch nicht auf dem Markt sind und möglicherweise nieangeboten worden wären.Über DEGIV - Die Gesellschaft für Immobilienverrentung GmbH DEGIV- Die Gesellschaft für Immobilienverrentung GmbH - hat ihren Sitz inMünchen und spezialisiert sich seit mehreren Jahren auf denImmobilienverkauf auf Nießbrauchbasis für die Generation 65+ undihre Vermittlung an Investoren. Zielsetzung ist es, den Senioren daslebenslang mietfreie Wohnen im vertrauten Zuhause bei finanziellemSpielraum und hoher Lebensqualität zu ermöglichen.Pressekontakt:SCRIVO Public RelationsAnsprechpartner: Katja Kraus und Kai OppelElvirastraße 4, Rgb.D-80636 Münchentel: +49 89 45 23 508 12fax: +49 89 45 23 508 20e-mail: katja.kraus@scrivo-pr.deinternet: www.scrivo-pr.deDEGIV - Die Gesellschaft für Immobilienverrentung GmbHLudwigstraße 8D- 80539 MünchenTel. 089 206 021 335Fax. 089 206 021 610info@degiv.dewww.degiv.deOriginal-Content von: DEGIV - Die Gesellschaft für Immobilienverrentung GmbH, übermittelt durch news aktuell