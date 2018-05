Verqueerte Welt! Jetzt in COSMOPOLITAN: Der Genderqueer-Report

München (ots) - Transsexuell, genderfluid, androgyn: DieZweiteilung der Gesellschaft in Mann und Frau scheint überholt. BisEnde 2018 soll ein drittes Geschlecht ins Geburtenregistereingetragen werden. "Divers", "inter" oder "anderes" werdendiskutiert und könnten in naher Zukunft in den Pässen von Menschenstehen, die biologisch nicht eindeutig Mann oder Frau sind. Menschen,die sich in keine dieser zwei Geschlechterkategorien einordnenlassen, stoßen trotzdem noch oft auf Hass und Unverständnis. DieserHass basiert häufig auf Unwissenheit. COSMOPOLITAN (EVT 09.05.)erläutert im Gender-Lexikon die wichtigsten Begrifflichkeiten undfordert: mehr Offenheit!Aufklärung für mehr Offenheit"Mit unserem Trendreport wollen wir für mehr Offenheit undAnerkennung des Dritten Geschlechts in der Gesellschaft sorgen", soAnja Delastik, Chefredakteurin COSMOPOLITAN. "Aufklärung ist einunausweichlicher Schritt für mehr Verständnis und Akzeptanz. Es isthöchste Zeit, dass unsere Gesellschaft auch die Geschlechterrollenanerkennt, die sich abseits der "Norm" befinden: Nicht Mann, nichtFrau, sondern irgendwo dazwischen - queer eben. Denn die Welt lässtsich schon lange nicht mehr in schwarz oder weiß einordnen."Geschlecht ist zu fünfzig Prozent Kopfsache"Jeder sortiert Menschen gern in männlich oder weiblich ein, aberauch in reich oder arm, vertrauenswürdig oder nicht, um sichinnerhalb eines dichten, komplexen Alltags orientieren zu können", soSoziologieprofessorin Paula-Irene Villa von der LMU München. Dochdiese Einordnung nach angeborenem Geschlecht sei sowieso falsch, soVilla. "Die Geschlechtsidentität besteht aus dem biologischenGeschlecht - dem Englischen 'sex' - und aus dem durch sozialeProzesse geformten Geschlecht - im Englischen 'gender'. Und zwar zugleichen Teilen." Das Geschlecht ist somit zu fünfzig ProzentKopfsache.2,5 Millionen Deutsche sehen sich nicht in den Kategorien Mannoder Frau repräsentiert, sie haben ein nicht-binäres Geschlecht.COSMOPOLITAN erläutert drei wichtige Unterkategorien imGender-Lexikon:- Genderfluid: Die Geschlechtsidentität wechselt sich, der Übergangist "fließend".- Androgyn: Androgyne Menschen empfinden sich als Mischung ausmännlich und weiblich. Ein anderer Begriff dafür ist"gemischt-geschlechtlich".- Agender: Der Begriff bedeutet so viel wie "geschlechterlos". FürManche bedeutet dies, dass sie einfach gar keine Geschlechtsidentitäthaben, andere empfinden sich als geschlechtsneutral.Alles über den feinen Unterschied zwischen Transgender,Transsexuell, Transmann, Transfrau und Trans erfahren Leserinnen,Leser und Co. in der aktuellen COSMOPOLITAN.Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT09. Mai). Hinweis für Redaktionen:
Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT
09. Mai). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zur
Veröffentlichung frei. 