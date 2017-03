Verpassen Sie diese Chance auf keinen Fall

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, während der Dow Jones aktuell eine kleine Verschnaufpause einlegt, kämpft sich der Dax Schritt für Schritt an das Allzeithoch vom April 2015 bei 12.375 Punkten heran. Angesichts der starken Vorgaben aus den USA und der positiven Börsenzyklen bis in den Spätsommer/Herbst gehen wir im Champions-Trader fest davon aus, dass hier in Kürze...