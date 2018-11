Verpackungsspezialist Gerresheimer wirbt Ströer-Finanzchef Metzner ab

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nur kurz nach dem Chefwechsel ist der Verpackungsspezialist Gerresheimer auch auf der Suche nach einem neuen Finanzchef fündig geworden: Bernd Metzner, aktuell Finanzvorstand des Werbespezialisten Ströer, wechselt spätestens zum 1. Juli 2019 zum Düsseldorfer MDax-Konzern, wie Gerresheimer am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.





Bei Gerresheimer dreht sich aktuell das Personalkarussel an der Führungsspitze. Zu Monatsbeginn übernahm dort der langjährige Stabilus-Chef Dietmar Siemssen den Vorstandsvorsitz. Der Posten des Finanzchefs wird frei, weil der derzeitige Amtsinhaber Rainer Beaujean seinen Ende April 2019 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Er hatte das Unternehmen seit Februar übergangsweise geführt.

Sein künftiger Nachfolger Metzner ist seit Juni 2014 Finanzchef bei Ströer, zu dem er vom Familienunternehmen Döhler Group gewechselt war. Beim Kölner Werbevermarkter scheint man den 48-Jährigen nur schweren Herzens ziehen zu lassen. Ströer hatte in einer Mitteilung am Vortag den Abgang bedauert. Wer dort künftig die Register im Finanzressort zieht, will der Konzern im ersten Quartal bekanntgeben./tav/mne/jha/