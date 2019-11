Verpackungsgesetz: Recyclingquote wird verfehlt - was soll's? (FOTO)

Mainz (ots) -Zum 1. Januar 2019 trat das neue Verpackungsgesetz (VerpackG) in Kraft, dashöhere Recyclingquoten vorsieht. Bereits in diesem Jahr steigt die Vorgabe fürdie werkstoffliche Verwertung von Kunststoffen von 36 auf 58,5 Prozent. Ab 2022wird die Quote sogar 63 Prozent betragen. Das klingt gut in der Theorie -funktioniert bisher aber nicht in der Praxis. Die angestrebte Recyclingquotewird in diesem Jahr bei Weitem nicht erreicht werden.Nicht zu ändern? Von wegen!Reinhard Schneider macht seinem Ärger darüber Luft"Es geht bei diesem Thema nachweislich nicht um einen Mangel der technischenMachbarkeit, also des Könnens, sondern um einen Mangel des Wollens. Wennfunktionierende Technologien zum energieschonenden Recycling bereits existierenund über Open Innovation jedem zur Verfügung gestellt werden, gibt es heutzutagein der Industrie oftmals starke Kräfte, die Veränderungen grundsätzlichablehnen. Das hängt damit zusammen, dass neue Prozesse meistens mitInvestitionen zusammenhängen, die man lieber so weit wie möglich vor sichherschiebt, statt Pionier der Zukunftsthemen zu sein. Dieses Vorsichherschiebenvon Veränderungen schont zwar vorübergehend den Geldbeutel, es rächt sich jedochmehrfach, wenn man von Anderen technologisch überholt wird und dann zusätzlichin der öffentlichen Meinung klar wird, dass man notwendige Reformen vorsätzlichverschleppt hat. Daher bemühen sich die Vertreter dieser Verweigerungshaltungnach Leibeskräften gegenüber der Politik und den Medien die vermeintlichentechnischen Sachzwänge als unausweichlichen Grund für die eigene Zurückhaltungzu erklären.Das läuft beim Thema Plastik Kreislaufwirtschaft in Deutschland nicht anders alsvor einigen Jahren beim Thema E-Mobilität. Die deutliche Verfehlung der imVerpackungsgesetz vorgeschriebenen Recyclingquoten ist schon seit bald einemJahr unübersehbar. Der Versuch, dies jetzt als Überraschung darzustellen, umeine großzügige Übergangsfrist gewährt zu bekommen, weil man technisch nochnicht so weit sei, ist jämmerlich. Hier wird demnächst ähnlich viel Vertrauenverspielt, wie es in der Automobilindustrie schmerzlich zu beobachten war. EineAbhilfe wäre es, neue Gesetze ausnahmsweise mal ernst zu nehmen und bei derklaren Verfehlung von Mindestzielen nicht wieder beide Augen zuzudrücken.Ansonsten muss man sich nicht wundern, dass in Deutschland viele gute Ideen zuspät oder gar nicht umgesetzt werden und die jüngere Generation zu Recht dieGeduld verliert."Reinhard Schneider, Inhaber Werner & Mertz GmbH Deutscher Umweltpreisträger 2019Reinhard Schneider hat 2012 zusammen mit Kooperationspartnern wie Der GrünePunkt entlang der gesamten Wertschöpfungskette die Recyclat-Initiative ins Lebengerufen, die sich für die hochwertige Aufbereitung von Altplastik aus dem GelbenSack einsetzt und damit einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der deutschenRecyclingquoten leistet - lange bevor es das Gesetz überhaupt gab.Kooperationspartner Der Grüne Punkt fordert ebenfalls kein Pardon beiQuotenverfehlungDer Grüne Punkt fordert die Behörden auf, dem "kreativen Wettbewerb" vonKonkurrenten einen Riegel vorzuschieben. In einem Schreiben warnt DSD-ChefMichael Wiener davor, dass andere duale Systeme offenbar planten, denzuständigen Stellen anzukündigen, dass eine Verfehlung der Recyclingquoten für2019 leider nicht auszuschließen sei, weshalb eine Übergangsfrist nötig wäre.Wie Wiener schreibt, solle damit um Verständnis geworben werden, weil dasVerpackungsgesetz schließlich neu und kompliziert sei und das Marktumfeldunübersichtlich. Außerdem falle die Sekundärrohstoffverwertung wegen derweitgehenden Schließung der Verwertungswege nach Asien unerwartet schwierig unddefizitär aus. Man erwarte ob dieses herausfordernden Umfeldes eine"Übergangsfrist", bis zu der die volle Quotenerreichung nach demVerpackungsgesetz suspendiert werde.Wiener forderte die Behörden auf, einem solchen Ansinnen eine Absage zuerteilen. Sie sollten klarstellen, dass die Quotenvorgaben desVerpackungsgesetzes bereits für den Mengenstromnachweis des Jahres 2019vollumfänglich gelten und dass Verfehlungen mit den vom Verpackungsgesetzvorgesehenen Maßnahmen auch geahndet werden.Mehr dazu unter: http://ots.de/TLK7PK 