Verpackungsgesetz 2019 - jetzt registrieren und mit VerpackGO lizenzieren (FOTO)

Köln (ots) -Verpackungsregister "LUCID" für Vorregistrierung geöffnet / GrünerPunkt bietet mit VerpackGO eine einfache und rechtssichereMöglichkeit für die VerpackungslizenzierungDas Verpackungsregister "LUCID" der Zentralen StelleVerpackungsregister (ZSVR) ist für die Vorregistrierung derverpflichteten Hersteller geöffnet worden. "Das ist ein wichtigerSchritt zum Start des Verpackungsgesetzes in 2019", sagt MichaelWiener, CEO des Grünen Punkts. "Hersteller vonsystembeteiligungspflichtigen Verpackungen sollten sich jetztregistrieren und umgehend ihrem System die Registrierungsnummermitteilen."Hersteller, die nicht bei der ZSVR registriert sind, können ab2019 ihre Verpackungen nicht mehr bei einem dualen System beteiligen- für die betroffenen Verpackungen gilt dann automatisch einVertriebsverbot. Was viele nicht wissen: Auch kleine Unternehmen wieOnline-Händler, Optiker, Imker und andere, die nur wenigeVerpackungen in Verkehr bringen, unterliegen bereits jetzt derVerpackungsverordnung und ab 2019 dem Verpackungsgesetz und müssensich daher bei der ZSVR registrieren.Einfach und sicher lizenzieren mit VerpackGOGerade für diese kleineren Unternehmen hat der Grüne Punkt unterwww.verpackgo.de ein neues Portal zur Verpackungslizenzierunggestartet. "VerpackGO macht das Lizenzieren von Verpackungen beimGrünen Punkt total einfach", ist Michael Wiener überzeugt. "Geradekleinen Anbietern nimmt das Portal viel Aufwand ab und lässt ihnenZeit für das wirklich Wichtige - das Verkaufen."VerpackGO bietet Online-Händlern, Optikern, Imkern und Co. einenLizenzrechner, der nach Eingabe von Gewicht und Materialart derVerpackungen sofort die Kosten berechnet. Mit zwei weiteren Klickssind die Verpackungen am dualen System des Marktführers Grüner Punktbeteiligt und die Beteiligungspflicht nach dem Verpackungsgesetz isterfüllt.Leicht verständliche Informationen zum Gesetz, u. a. welcheVerpackungen am System teilnehmen müssen und wie man ihr Gewichtermittelt, und zur Registrierung bei der ZSVR runden das neue Angebotab."Einfache und rechtssichere Angebote wie VerpackGO sind wichtig,denn mehrere Hunderttausend kleine Hersteller müssen ihreVerpackungen am dualen System beteiligen und haben es bisherversäumt", betont Wiener. "Ab 2019, wenn Verpackungsgesetz undZentrale Stelle hier Transparenz schaffen, geht das nicht mehr - nurwenn man das Risiko eines Vertriebsverbotes eingehen möchte."Mehr Infos unter www.verpackgo.de, www.info-verpackungsgesetz.comund www.gruener-punkt.de/verpackgEinige Fachbegriffe, kurz erläutert:Die Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) registriertverpflichtete Hersteller, stellt eine Plattform für dieVollständigkeitserklärungen bereit und ermittelt die Marktanteile derdualen Systeme. Die ZSVR setzt darüber hinaus wichtige Standards,etwa über einen Katalog der systembeteiligungspflichtigenVerpackungen oder eine Orientierungshilfe für das recyclinggerechteDesign.Hersteller im Sinne des Verpackungsgesetzes ist derjenigeVertreiber, der Verpackungen erstmals in Verkehr bringt. Handelt essich dabei um systembeteiligungspflichtige Verpackungen, so muss sichder Hersteller bei der ZSVR registrieren und die Verpackungen beieinem System beteiligen.Systembeteiligungspflichtige Verpackungen sind mit Ware befüllteVerkaufsverpackungen sowie Umverpackungen, die nach Gebrauchtypischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallen. Dazugehören auch Serviceverpackungen wie etwa Tragetaschen und - wichtigfür den stark wachsenden Online-Handel - Versandverpackungen.Über die Gruppe mit dem Grünen Punkt:Die Unternehmen des Grünen Punkts sind als Dienstleister für dieerweiterte Produzentenverantwortung, als führenderSekundärrohstofflieferant für Kunststoffe und als Premium-Produzentvon Kunststoffrezyklaten der Lösungsanbieter für die Bedürfnisse derKreislaufwirtschaft. Die Der Grüne Punkt - Duales System DeutschlandGmbH (DSD) ist der Marktführer der dualen Systeme in Deutschland undsteht für intelligente Rücknahmesysteme sowie die Entwicklung undVermarktung innovativer Rezyklate und Dienstleistungen. Die SystecPlastics stellt an den Standorten Eisfeld und HörstelPremiumrezyklate der Marke Systalen für den internationalen Markther. Die Unternehmen sind in der DSD - Duales System Holding GmbH &Co. KG zusammengefasst.