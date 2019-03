Verordnung zur Ferkel-Betäubung soll noch 2019 in Kraft treten

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Verordnung, die geschulten Landwirten das Betäuben von Ferkeln für die Kastration mit einem Gas erlaubt, soll noch in diesem Jahr in Kraft treten.



Das sagte eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministerium am Freitag in Berlin. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) will, dass Bauern mit nachgewiesener Sachkunde das Inhalations-Narkosemittel Isofluran nutzen können. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, sollen sie dafür einen Schnellkurs mit sechs Stunden Theorie plus Praxisteil absolvieren müssen. Die Anschaffung der dafür benötigten Narkosegeräte will das Ministerium fördern.

In Deutschland werden Millionen Ferkel wenige Tage nach der Geburt betäubungslos kastriert. Das soll verhindern, dass das Fleisch von Ebern einen strengen Geruch und Beigeschmack bekommt. Ein Verbot der Methode, das 2019 in Kraft treten sollte, hatte die große Koalition Ende des vergangenen Jahres um zwei Jahre aufgeschoben. Tierärzte haben Bedenken, dass Laien nach einer Schulung das Narkosemittel anwenden dürfen sollen./ted/DP/jha