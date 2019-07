Bonn (ots) - Der Katholische Medienpreis in der KategoriePrintmedien wird in diesem Jahr an Veronika Wulf für ihren Beitrag"Der fremde Sohn" verliehen, der in der taz (Die Tageszeitung)erschienen ist. In der Kategorie Elektronische Medien werden dieRegisseure Hans Block und Moritz Riesewieck für die Dokumentation"The Cleaners" (ARTE) ausgezeichnet. Jede Kategorie des Preises istmit 5.000 Euro dotiert. Für seine Leitartikel zu den Hochfesten derKirche geht der Sonderpreis der Jury mit einem Preisgeld von 2.000Euro an Heribert Prantl (Süddeutsche Zeitung). Der Vorsitzende derPublizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, BischofDr. Gebhard Fürst (Rottenburg-Stuttgart), überreicht den KatholischenMedienpreis bei einem Festakt am 21. Oktober 2019 um 18.00 Uhr im MaxErnst Museum Brühl des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR).Insgesamt sind 239 Einreichungen eingegangen. Für die KategorieElektronische Medien waren es 146 Beiträge, davon 80 Fernseh-, 40Radio- und 26 Internetangebote. Für die Kategorie Printmedien wurden93 Beiträge eingereicht.Kategorie PrintmedienVeronika Wulf (Jahrgang 1992) erhält den Preis für ihren Beitrag"Der fremde Sohn", erschienen in der taz (Die Tageszeitung) am 16.Juni 2018. Die Autorin berichtet über eine Familie, die einenminderjährigen syrischen Flüchtling aufgenommen hat. Sie sucht indiesem Beispiel das Essentielle aller Integrationsbemühungen, dasWesentliche, damit Geflüchtete in unserer Gesellschaft ankommenkönnen. Feinfühlig und mit viel Geduld hat sie das Themaherausgearbeitet und beschreibt die Lösung: Es ist der lange Weg desVertrautwerdens, das sich nicht erzwingen lässt, sondern nurallmählich entstehen kann.Kategorie Elektronische MedienHans Block (Jahrgang 1985) und Moritz Riesewieck (Jahrgang 1985)erhalten den Preis für den Film "The Cleaners", gesendet in ARTE am23. August 2018 sowie im Kino. Wer entscheidet, welche Inhalte imInternet bleiben und welche nicht? Die Dokumentation stellt dieContent-Moderatoren, genannt Cleaners, vor, die das Netz von Hass,Mord, Terror, Krieg, Suiziden und vielem mehr säubern. Was macht dastäglich gesichtete Material mit ihnen? Wie verkraftet man monströseAbsurditäten? Der Film greift ein aktuelles Thema auf und stellt dieFrage, warum der Nutzer keinen Gedanken darauf verschwendet, werseine Plattform sauber hält.Sonderpreis der JuryHeribert Prantl (Jahrgang 1953) erhält den mit 2.000 Eurodotierten Sonderpreis der Jury für seine Artikel zu den Hochfestender Kirche. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Christi Himmelfahrt oderauch St. Martin und St. Nikolaus - es gibt kaum einen Feiertag, dender Autor nicht gewürdigt, interpretiert und in verständlicherSprache erklärt hat. Theologische Sachkenntnis ist ihm dabei nichtfremd. Heribert Prantl versteht es - um in der Sprache der Kirche zubleiben - die Zeichen der Zeit zu erkennen und den Menschen im Hierund Heute christliche Grundanliegen nahe zu bringen.Auszeichnung "journalistisch WERTvoll"Für weitere herausragende Beiträge wird im Jahr 2019 zwei Mal dieundotierte Auszeichnung "journalistisch WERTvoll" verliehen.In der Kategorie Printmedien geht die Auszeichnung an Sarah Seifen(Jahrgang 1991) für den Beitrag "Und Tschüss?! - Bleiben oderGehen?", erschienen in den Kirchenzeitungen der Bistümer Fulda,Limburg, Mainz am 6. Januar 2019.Im Bereich Elektronische Medien erhalten die Auszeichnung SandraWeiss (Jahrgang 1967) und Charlotte Eichhorn (Jahrgang 1947) für denBeitrag "Völkermord im Verborgenen - ein multimediales,interkulturelles Langzeitprojekt", veröffentlicht im Onlinemagazintorial seit 1. Mai 2019.HintergrundSeit 2003 wird der Katholische Medienpreis jährlich von derDeutschen Bischofskonferenz zusammen mit der GesellschaftKatholischer Publizisten e. V. (GKP) und dem KatholischenMedienverband e. V. (KM.) ausgeschrieben. "Ausgezeichnet werdenBeiträge, die die Orientierung an christlichen Werten sowie dasVerständnis für Menschen und gesellschaftliche Zusammenhänge fördern,das humanitäre und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken und zumZusammenleben unterschiedlicher Gemeinschaften, Religionen, Kulturenund Einzelpersonen beitragen", so heißt es in der Ausschreibung.Zur Jury unter dem Vorsitz von Bischof Dr. Gebhard Fürst(Rottenburg-Stuttgart) gehören: Katja Auer (Teamleiterin derBayernredaktion der Süddeutschen Zeitung, München), AlbertHerchenbach (ehem. Chefredakteur stadtgottes, Nettetal), WolfgangKüpper (Redaktionsleiter Bayerischer Rundfunk, Religion undOrientierung, München), Andreas Kuschbert (ChefredakteurHeinrichsblatt, Bamberg) und Dr. Elvira Steppacher (freieJournalistin und Publizistin).Hinweise:Jurybegründungen zu den Preisträgern und zum Sonderpreis findenSie auf www.dbk.de. Dort stehen Ihnen auch die Jurybegründungen zuden Auszeichnungen "journalistisch WERTvoll" zur Verfügung. WeitereInformationen über den Preis finden Sie ebenfalls auf www.dbk.de inder Rubrik "Auszeichnungen der Deutschen Bischofskonferenz". Fotosder Preisträger sind in der Bildergalerie dieser Pressemitteilung aufwww.dbk.de für die Berichterstattung und unter Nennung derCopyrightangaben kostenfrei verfügbar.Pressekontakt:Kaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228-103 -214Fax: 0228-103 -254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deHerausgeberP. Dr. Hans Langendörfer SJSekretär der Deutschen BischofskonferenzOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell