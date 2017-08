Veronica Ferres hockt bei Castings auf Bierkästen

Hamburg (ots) - Schauspielerin Veronica Ferres, 52, spricht in deraktuellen GALA über ihre Versuche, in Hollywood Fuß zu fassen: "Hierhat keiner auf mich gewartet (...) Ich gehe zu Castings und sitze aufwackeligen Holzstühlen oder Bierkästen in irgendwelchen staubigenHinterhöfen und warte, bis ich dran bin."Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell