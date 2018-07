Verona Pooths Teenie-Sohn will ins Showbusiness (FOTO)

Hamburg (ots) -Seine Mamita hat es vorgemacht, jetzt will San Diego Pooth in ihreFußstapfen treten: Der 14-Jährige arbeitet an einer Karriere imShowbusiness. Wie GALA (Heft 29/2018, ab morgen im Handel) erfuhr,wolle ihn ein Privatsender für eine bekannte Vorabendserie gewinnen.Auch Modelangebote liegen dem Neuntklässler, der gerne golft undboxt, bereits vor. Verona Pooth, 50, sieht die Ambitionen ihresFilius entspannt, setzt aber klare Regeln. "Taschengeld aufbessernist okay", sagt sie zu GALA. "Aber zuerst beendet Diego die Schule."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell