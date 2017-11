Hamburg (ots) - Verona Pooth, 49, geboren in Bolivien, erklärt inGALA (Ausgabe 49/17, ab heute im Handel), wie sehr ihresüdamerikanische Herkunft ihr Muttersein prägt: "In Deutschlanderlebe ich oft, dass Eltern ihre Kinder für völlig talentfrei haltenund ihnen das auch sagen. Das blockiert doch ein Kind in seinemSelbstvertrauen. Typisch für Südamerikaner ist, dass die eigenenKinder immer die tollsten sind. Auch der Umgang mit Zärtlichkeit undLiebe ist ganz anders. Ich schlecke Diego auch mit seinen 14 Jahrenimmer noch ab wie eine Hunde-Mami. Roccolito schläft immer nochzusammen mit Franjo und mir in unserem Bett." Verona und Franjo Poothhaben die Söhne, Diego, 14, und Rocco, 6.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell