Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes vom 16.11.2020 bis 20.11.2020

Wiesbaden (ots) - Montag, 16.11.2020- (Nr. 455) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), September 2020- (Nr. 456) Hilfen zur Erziehung, Jahr 2019 Dienstag, 17.11.2020- (Nr. 457) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 3.Quartal 2020- (Nr. 47) Zahl der Woche: Mehrlingsgeburten, Jahr 2019 Mittwoch, 18.11.2020- (Nr. 458) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), September 2020- (Nr. N 075) Produktion in der Corona-Krise nach ausgewählten Gütern, Januar bis September 2020- (Nr. 459) Mobilität in Corona-Hotspots in der 46. Kalenderwoche 2020 (im Laufe des Tages) Donnerstag, 19.11.2020- (Nr. 460) Kaufverhalten in der Corona-Krise bis einschließlich 46. Kalenderwoche 2020- (Nr. 461) Umsatz im Gastgewerbe, September 2020- (Nr. N 076) Zum Tag der Kinderrechte (20.11.2020): Armutsrisiko und Kindeswohlgefährdung in Deutschland und Europa, Jahr 2019 Freitag, 20.11.2020- (Nr. 462) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Oktober 2020- (Nr. 463) Verleihung des Gerhard-Fürst-Preises 2020 Die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr.(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html