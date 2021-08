Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) / vom 30.08.2021 bis 03.09.2021 / (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)

WIESBADEN (ots) - Montag, 30.08.2021(Nr. 407) Entwicklung der Tarifverdienste (Vierteljährlicher Tarifindex), 2. Quartal 2021(Nr. 408) Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren, Jahr 2020(Nr. 409) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, August 2021 (im Laufe des Tages)Dienstag, 31.08.2021(Nr. 410) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Juli 2021(Nr. N052) 50 Jahre BAföG: Förderung und Lebensunterhalt von Schüler/-innen und Studierenden in Deutschland, 1975-2020(Nr. 35) Zahl der Woche: Ganztagsbetreuung von Kita-Kindern, 2010-2020Mittwoch, 01.09.2021(Nr. 411) Einzelhandel (Umsatz), Juli 2021Donnerstag, 02.09.2021(Nr. 412) Erwerbstätige in der kritischen Infrastruktur, Jahr 2020 (erste Ergebnisse des Mikrozensus 2020)(Nr. 413) Großhandel (Umsatz), 2. Quartal 2021Freitag, 03.09.2021(Nr. 414) Hochschulabsolventinnen und -absolventen, Jahr 2020(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell