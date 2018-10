Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 29.10.2018 bis 02.11.2018

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um8.00 Uhr)Dienstag, 30.10.2018* (Nr. 415) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige,Erwerbslose, Erwerbslosenquoten), September 2018* (Nr. 416) Zum Weltmännertag (03.11.2018): Übergewicht undRauchgewohnheiten von Männern, Jahr 2017* (Nr. 417) Schienengüterverkehr, Jahr 2017* (Nr. 418) Verbraucherpreisindex (inklusive VorläufigerHarmonisierter Verbraucherpreisindex), Vorläufige Ergebnisse, Oktober2018, Im Laufe des Tages* (Nr. 44) Zahl der Woche: Ausstattung der Haushalte mitFlachbildfernsehern, Jahr 2018Mittwoch, 31.10.2018* (Nr. 419) Einzelhandelsumsatz, September 2018* (Nr. 420) Geburtenziffern, Jahr 2017* (Nr. 421) Armut und soziale Ausgrenzung in Deutschland und derEuropäischen Union (EU-SILC), Jahr 2017Donnerstag, 01.11.2018* (Nr. 422) Bildungsstand von Frauen in Paarbeziehungen, Jahr 2017* (Nr. 423) Bierabsatz, Januar - September 2018* (Nr. 424) Arbeitszeiten und Arbeitszeitwünsche von Erwerbstätigen,Jahr 2017Freitag, 02.11.2018* (Nr. 425) Index der Außenhandelspreise, September 2018* (Nr. 426) Energieverbrauch in der Industrie, Jahr 2017+++(Nr. ###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung. DieVeröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorschau.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11 65189Wiesbaden Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44 www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr undfreitags von 8 bis 15 Uhr.Veränderungen am Presse-Newsletter-Abonnement:http://list2.destatis.de/sympaRückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell