Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 29.07.2019 bis 02.08.2019

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 29.07.2019(Nr.285) Wohnungsbestand, Ende 2018Dienstag, 30.07.2019(Nr.286) Verbraucherpreisindex (inklusive harmonisierterVerbraucherpreisindex, vorläufige Ergebnisse, Juli 2019(Nr.31) Zahl der Woche zum Tag der Schwester: Schwestern in Familien,Jahr 2018Mittwoch, 31.07.2019(Nr.287) Jährliche Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes, Jahr2018(Nr.288) Einzelhandel (Umsatz), Juni 2019(Nr.289) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige,Erwerbslose,Erwerbslosenquote), Juni 2019Donnerstag, 01.08.2019(Nr.290) Bierabsatz, 1. Halbjahr 2019Freitag, 02.08.2019(Nr.291) BAföG-Empfängerinnen und Empfänger, Jahr 2018+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell