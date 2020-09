Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 28.09.2020 bis 02.10.2020

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 28.09.2020(Nr. 373) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft(Frühindikator), August 2020(Nr. 374) Corona-Bezug: Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 2.Quartal 2020(Nr. 375) Haushalte mit E-Bikes, Jahr 2020Dienstag, 29.09.2020(Nr. 376) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder,Kommunen), 1. Halbjahr 2020 (vierteljährliche Schuldenstatistik)(Nr. 377) Lebenserwartung bei der Geburt (Sterbetafeln), Jahre2017/2019(Nr. 40) Zahl der Woche: Preise für Friseurleistungen, August 2020(Nr. 378) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusiveHarmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse,September 2020 (E-Mail) (im Laufe des Tages)Mittwoch, 30.09.2020(Nr. 379) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige,Erwerbslose, Erwerbslosenquote), August 2020(Nr. N 062) Zum Internationalen Tag der älteren Menschen(01.10.2020):Altersarmut und Bevölkerungsentwicklung in Ost und West, Jahre 1990bis 2019(Nr. 380) Kindertagesbetreuung, Stichtag 01.03.2020(Nr. 381) Umsatz im Einzelhandel, August 2020 (E-Mail)(Nr. 382) Außenhandelspreise, August 2020 (E-Mail)(Nr. 383) Orientierungswert für Krankenhäuser, 2. Halbjahr 2019 und1. Halbjahr 2020Donnerstag, 01.10.2020(Nr. 384) Außen- und Binnenwanderung, 1. Halbjahr 2020(Nr. 385) Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen), 1. Halbjahr 2020(vierteljährliche Kassenstatistik)(Nr. 386) Start der bundesweiten VergabestatistikFreitag, 02.10.2020(Nr. 387) Indikatoren zur Qualität der Arbeit, Jahr 2019 (Nr.###) =Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitagsvon 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell