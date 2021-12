Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 27.12.2021 bis 07.01.2022

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Dienstag, 28.12.2021- (Nr. 603) Zahlen des Jahres: Jahresrückblick 2021Mittwoch, 29.12.2021- (Nr. Z 03) Ausblick auf den Zensus 2022******Montag, 03.01.2022- (Nr. 001) Jährliche Arbeitsmarktstatistik (Schnellmeldung), Jahr 2021Dienstag, 04.01.2022- (Nr. 002) Einzelhandel (Umsatz), November 2021, inkl. Jahresschätzung 2021- (Nr. 003) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), November 2021- (Nr. 01) Zahl der Woche: Verbrauch von Plastiktüten verschiedener Stärke in Deutschland und der EU, Jahr 2019Donnerstag, 06.01.2022- (Nr. 004) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), November 2021- (Nr. 005) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Dezember 2021 (im Laufe des Tages)Freitag, 07.01.2022- (Nr. 006) Außenhandel, November 2021- (Nr. 007) Produktionsindex, November 2021- (Nr. 008) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Dezember 2021- (Nr. 009) Mobilität an Weihnachten und Silvester 2021 (im Laufe des Tages)(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbaden Telefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell