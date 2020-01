Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 27.01.2020 bis 31.01.2020

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 27.01.2020(N 002) 10 Jahre nach weltweiter Rekord-Erwerbslosenzahl: Entwicklungder Erwerbslosigkeit in Deutschland und der EU, Jahre 2009-2019(NEWSROOM)Dienstag, 28.01.2020(Nr. 05) Zahl der Woche (zur Nürnberger Spielwarenmesse, 29.01.-02.02.20): Produktion von Spielwaren, Jahre 2008-2018 (NEWSROOM)Mittwoch, 29.01.2020(N 003) Zum Brexit (31.01.20): Verflechtung der deutschen Wirtschaftmit dem Vereinigten Königreich (NEWSROOM), Jahre 2014-2017(Nr. 030) Außenhandelspreise, Dezember 2019Donnerstag, 30.01.2020(Nr. 031) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige,Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Dezember 2019(Nr. 032) Absatz von Bier, Jahr 2019(Nr. 033) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Januar 2020 (im Laufedes Tages)Freitag, 31.01.2020(N 004) Zur ISM in Köln (Weltleitmesse für Süßwaren und Snacks,02.-05.02.20): Import von Kakao und Export von Schokolade (NEWSROOM),Jahre 2008-2018(Nr. 034) Einzelhandel (Umsatz), Dezember 2019, Dezember 2019+++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebotdes Statistischen Bundesamtes zu finden unter:https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4501188OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell