Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 26.10.2020 bis 30.10.2020

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 26.10.2020(Nr. N 067) Gastronomie in der Corona-Krise: Umsätze undBeschäftigung, März bis August 2020(Nr. N 068) Vor der US-Präsidentschaftswahl: Wanderungen zwischenDeutschland und den Vereinigten Staaten, Jahre 2016 bis 2019Dienstag, 27.10.2020(Nr. 422) Verkehrsunfallkalender für das 1. Halbjahr 2020 einschl.ausgewählter Ergebnisse für März bis Juni 2020(Nr. 423) Neues Online-Tool: Interaktiver Gehaltsvergleich(Nr. 44) Zahl der Woche (zu Halloween am 31.10.2020): Erntemenge undAnbaufläche von Kürbissen, Jahr 2019Mittwoch, 28.10.2020(Nr. N 070) Ausbildung in Pflegeberufen, Jahre 2009 bis 2019(Nr. 424) Personenverkehr mit Bussen und Bahnen, 1. Halbjahr 2020(Nr. 425) Außenhandelspreise, September 2020(Nr. N 069) Vor der US-Präsidentschaftswahl: Außenhandel mit denVereinigten Staaten, Jahre 2017 bis 2019(Nr. 426) Mobilität in Corona-Hotspots in der 43. Kalenderwoche (imLaufe des Tages)Donnerstag, 29.10.2020(Nr. 427) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige,Erwerbslose, Erwerbslosenquote), September 2020(Nr. 428) Überlastung durch Wohnkosten im europäischen Vergleich(EU-SILC), Jahr 2019(Nr. 429) Rechtskräftig Verurteilte, Jahr 2019(Nr. 430) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft(Frühindikator), September 2020(Nr. 431) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusiveHarmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Oktober2020 (im Laufe des Tages)Freitag, 30.10.2020(Nr. 432) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 3. Quartal 2020(Nr. 433) Umsatz im Einzelhandel, September 2020(Nr. 434) Empfängerinnen und Empfänger sozialer Mindestsicherung,Jahr 2019(Nr. 435) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), biseinschließlich 40. Kalenderwoche 2020 (12.00 Uhr, mit Podcast)Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html