Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 25.10.2021 bis 29.10.2021 (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)

WIESBADEN (ots) -Montag, 25.10.2021(Nr. 492) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), August 2021(Nr. 493) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), September 2021(Nr. 494) Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen, endgültige Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020Dienstag, 26.10.2021(Nr. N064) Destatis veröffentlicht neues Webangebot zum Thema Klima / Wirtschaftsfaktor Klimaschutz: Investitionen und Umsätze 2009-2019(Nr. 43) Zahl der Woche zur Umstellung auf Winterzeit am 31.10.: Produktion von Kuckucksuhren, 2020(Nr. 495) Empfehlungen des Statistischen Beirats für die amtlichen Statistik, Jahre 2022 bis 2026Mittwoch, 27.10.2021(Nr. 496) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft, (experimenteller Frühindikator), September 2021(Nr. 497) Außenhandelspreise, September 2021Donnerstag, 28.10.2021(Nr. 498) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), September 2021(Nr. 400) Baumschulerhebung, Jahr 2021(Nr. 500) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Oktober 2021Freitag, 29.10.2021(Nr. 501) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 3. Quartal 2021(Nr. 502) Hilfen zur Erziehung, Jahr 2020(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell