Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 25.04.2022 bis 29.04.2022

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr:Montag, 25.04.2022- (Nr. 178) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Februar 2022Dienstag, 26.04.2022- (Nr. N022) Krankenhausentbindungen per Kaiserschnitt (Deutschland, Bundesländer, international), Beschäftigte in der Geburtshilfe, Jahr 2020- (Nr. 17) Zahl der Woche zum Girl's and Boy's Day (28.04.2022): Frauen- und Männeranteile bei Ausbildungsverträgen ausgewählter Berufe, Jahre 2010-2020Mittwoch, 27.04.2022- (Nr. 179) Entwicklung des Index für Gewerbemieten, Jahre 2020-2021Donnerstag, 28.04.2022- (Nr. 180) Empfängern von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Dezember 2021- (Nr. 181) Geburten und Eheschließungen, Jahr 2021 (vorläufige Ergebnisse)- (Nr. 182) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, April 2022 (im Laufe des Tages)Freitag, 29.04.2022- (Nr. 183) Außenhandelspreise, März 2022- (Nr. 184) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 1. Quartal 2022, 10:00 Uhr(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html