Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 24.09.2018 bis 28.09.2018

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um8.00 Uhr)Montag, 24.09.2018* (Nr. 362) Ausgewählte Aspekte der Qualität der Arbeit(Gleichstellung, Arbeitszeit); Jahr 2017Dienstag, 25.09.2018* (Nr. 363) Verkehrsunfallatlas, Jahre 2016/2017* (Nr. 364) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Juli 2018* (Nr. 365) Index der Großhandelspreise, Neues Basisjahr: 2015,August 2018* (Nr. 39) Zahl der Woche zum Weltschifffahrtstag (27.09.2018):Seegüterumschlag, Jahr 2017Mittwoch, 26.09.2018* (Nr. 366) Laufende Aufwendungen zur Erfüllung vonKlimaschutzmaßnahmen, Jahr 2016* (Nr. 367) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder,Kommunen), 2. Quartal 2018Donnerstag, 27.09.2018* (Nr. 368) Stromerzeugung in der Industrie, Jahr 2017* (Nr. 369) Staatsanwaltschaften, Jahr 2017* (Nr. 370) Zum Internationalen Seniorentag (01.10.2018): ÄltereMenschen in Deutschland, Jahr 2017* (Nr. 371) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), Vorläufige Ergebnisse, September 2018, ImLaufe des TagesFreitag, 28.09.2018* (Nr. 372) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige,Erwerbslose, Erwerbslosenquoten), August 2018* (Nr. 373) Erzeugerpreisindex für Dienstleistungen, Neues Basisjahr:2015, 2. Quartal 2018* (Nr. 374) Orientierungswert für Krankenhäuser (Kostenentwicklung),Jahr 2018+++(Nr. ###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorschau.html