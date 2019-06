Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 24.06.2019 bis 28.06.2019

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 24.06.2019(Nr.236) Preisniveau in Europa, Jahr 2018(Nr.237) Entwicklung der Reallöhne, 1. Quartal 2019Dienstag, 25.06.2019(Nr.238) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), April 2019(Nr.26) Zahl der Woche zum Ferienbeginn: Preisniveau vonGaststätten-und Hoteldienstleistungen in Europa, Jahr 2018Mittwoch, 26.06.2019(Nr.239) Rinder- und Schweinebestand, Stichtag: 3. Mai 2019(Nr.240) IT- Weiterbildungsmaßnahmen, Jahr 2018(Nr.241) Preise für Wohnimmobilien, 1. Quartal 2019Donnerstag, 27.06.2019(Nr.242) Pressekonferenz + Fachgespräch: "Bevölkerung im Wandel:Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung"(Nr.243) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder,Kommunen), 1. Quartal 2019(Nr.244) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Juni 2019, im Laufedes TagesFreitag, 28.06.2019(Nr.245) Index der Außenhandelspreise, Mai 2019(Nr.246) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 1. Quartal 2019(Nr.247) Kirschenernte, erste vorläufige Ergebnisse, Jahr 2019(Nr.248) Aufstiegs-BAföG (vormals Meister-BAföG), Jahr 2018+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell