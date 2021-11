Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 22.11.2021 bis 26.11.2021

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 22.11.2021- (Nr. 531) Konsumausgaben privater Haushalte (Ergebnisse der Laufenden Wirtschaftsrechnungen), Jahr 2020Dienstag, 23.11.2021- (Nr. 532) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 3. Quartal 2021- (Nr. 533) Verkehrsunfälle, September 2021- (Nr. 47) Zahl der Woche: Importe von Geräten der Unterhaltungselektronik, Jahre 2020-2021Mittwoch, 24.11.2021- (Nr. N067) Onlinehandel und Einzelhandel in Verkaufsräumen (einschließlich experimenteller Daten), Jahre 2015-2021Donnerstag, 25.11.2021- (Nr. 534) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), Oktober 2021- (Nr. 535) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), September 2021Freitag, 26.11.2021- (Nr. 536) Außenhandelspreise, Oktober 2021- (Nr. 537) Remote-Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen, Jahr 2021- (Nr. 538) Studierende (Schnellmeldungsergebnisse), Wintersemester 2021/2022- (Nr. 539) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (experimenteller Frühindikator), Oktober 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbaden Telefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell