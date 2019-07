Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 22.07.2019 bis 26.07.2019

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 22.07.2019(Nr.279) Forschungsstandorte in Deutschland, 2017/2018Dienstag, 23.07.2019(Nr.30) Zahl der Woche zum Welt-Hepatitis-Tag (28.07.):Hepatitis-Patientinnen/-Patienten im Krankenhaus, Jahr 2017Mittwoch, 24.07.2019(Nr.280) Zur Internationalen Konferenz zur Sicherheit des Seeverkehrs(24. und 25. Juli): Frachtverkehr in der Seeschifffahrt, Jahr 2018Donnerstag, 25.07.2019(Nr.281) Verkehrsunfälle, Mai 2019(Nr.282) Regionale Armutsgefährdung (Mikrozensus), Jahr 2018(Nr.283) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Mai 2019Freitag, 26.07.2019(Nr.284) Index der Außenhandelspreise, Juni 2019+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell