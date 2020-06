Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 22.06.2020 bis 26.06.2020

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 22.06.2020 (Nr. 224) Internationaler Preisvergleich, Jahr 2019 (Nr. N 030) Ausgewählte Zweige der Veranstaltungs- und Kulturbranche, Jahr 2018Dienstag, 23.06.2020 (Nr. 225) Internetaktivitäten privater Haushalte, Jahr 2019 (Nr. 226) Personal im öffentlichen Dienst, Stichtag: 30.06.2019 (Nr. 227) Vierteljährliche Verdiensterhebung (Reallohn- und Nominallohnindex), 1. Quartal 2020 (Nr. 26) Zahl der Woche: Nutzung von Taxis und Fahrdiensten, 2018/2019Mittwoch, 24.06.2020 (Nr. 228) Beschäftigungsfaktor Umweltschutz, Jahr 2018 (Nr. 229) Investitionen für den Umweltschutz, Jahr 2018 (Nr. 230) Schwerbehinderte Menschen, Jahr 2019Donnerstag, 25.06.2020 (Nr. 231) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), April 2020 (Nr. 232) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 1. Quartal 2020 (Nr. 233) Viehbestand: Schweine und Rinder, Stichtag 3. Mai 2020Freitag, 26.06.2020 (Nr. N 031) Produktion von Mineralwasser, Jahr 2019 (Nr. 234) Einsatz von Treibhausgasen in verschiedenen Wirtschafts-bereichen, Jahr 2019 (Nr. 235) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft, Mai 2020 (Experimenteller Frühindikator) (Nr. 236) Außenhandelspreise, Mai 2020+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4628424OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell