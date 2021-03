Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 22.03.2021 bis 26.03.2021(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 22.03.2021(Nr. N 020) Gastgewerbe in der Corona-Krise, Jahre 2020/2021Dienstag, 23.03.2021(Nr. 140) Finanzen der Hochschulen, Jahr 2019(Nr. 141) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig) bis einschl. 10. Kalenderwoche (im Laufe des Tages)(Nr. 12) Zahl der Woche: Krankenhauseinweisungen wegen Schlafstörungen, Jahr 2019Mittwoch, 24.03.2021(Nr. 142) Verkehrsunfälle, Januar 2021 und vorläufige tiefergegliederte Ergebnisse für das Jahr 2020(Nr. 143) Nominallohn-/Reallohnindex, 4. Quartal 2020 (Vierteljährliche Verdiensterhebung)(Nr. 144) Schwangerschaftsabbrüche, 4. Quartal und Jahr 2020Donnerstag, 25.03.2021(Nr. 145) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 4. Quartal 2020(Nr. 146) Elterngeldstatistik, Jahr 2020(Nr. 147) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Januar 2021(Nr. 148) Alkoholverbrauch in Deutschland, Jahr 2020 (12 Uhr, zum Online-Pressegespräch)Freitag, 26.03.2021(Nr. N 021) Verkehrsunfälle mit E-Scootern - tiefer gegliederte Ergebnisse für das Jahr 2020(Nr. 149) Vorläufige Geburtenzahlen, Dezember 2020 bis Februar 2021(Nr. 150) Import und Export von Rohstoffen, Halb- und Fertigwaren, Jahr 2020(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell