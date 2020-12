Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 21.12.2020 bis 25.12.2020

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 21.12.2020- (Nr. 524) Tarifverdienste (vorläufiges Ergebnis), Jahr 2020- (Nr. 525) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 3. Quartal 2020- (Nr. 526) Herbstaussaatflächen, Erntejahr 2020/2021- (Nr. 520) Mobilitätsveränderungen in der Corona-Pandemie, 14.-16.12.2020 (im Laufe des Tages) Dienstag, 22.12.2020- (Nr. 527) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 3. Quartal 2020 (vierteljährliche Schuldenstatistik)- (Nr. N 084) Fakten zu Weihnachten, Jahre 2019/2020- (Nr. 528) Vierteljährliche Verdiensterhebung (Real-/Nominallohnindex), endgültige Ergebnisse, 3. Quartal 2020- (Nr. 529) Deutsche Studierende im Ausland, Jahr 2018- (Nr. 52) Zahl der Woche: Erwerbstätige im Einzelhandel, Jahr 2019 Mittwoch, 23.12.2020- (Nr. 530) Verkehrsunfälle, Oktober 2020- (Nr. 531) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (Frühindikator), November 2020- (Nr. 532) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Oktober 2020- (Nr. 533) Außenhandelspreise, November 2020- (Nr. N 085) Corona-Impfempfehlungen: Gesundheits- und Pflegepersonal in Deutschland, Jahre 2018/2019 (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell