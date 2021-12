Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 20.12.2021 bis 24.12.2021

WIESBADEN (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 20.12.2021(Nr. 584) Haushaltsabfälle, Jahr 2020(Nr. 585) Bettenausstattung und -auslastung der Krankenhäuser, Jahr 2020(Nr. 586) Beschäftigte und Verdienste im Niedriglohnsektor, April 2021(Nr. 587) Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes, Jahr 2021(Nr. 588) Umsatz im Gastgewerbe, Oktober 2021Dienstag, 21.12.2021(Nr. 589) Vierteljährliche Verdiensterhebung (Real-/Nominallohnindex), endgültige Ergebnisse, 3. Quartal 2021(Nr. 590) Wirtschaftliche Bedeutung und Nachhaltigkeit des Tourismus in Deutschland, Jahre 2015 bis 2019(Nr. 591) Investitionen des Baugewerbes, Jahr 2020(Nr. 592) Rechtskräftig Verurteilte, Jahr 2020(Nr. 51) Zahl der Woche: Absatz von Schaumwein (Sekt, Prosecco und Champagner), Jahr 2020Mittwoch, 22.12.2021(Nr. 593) Preisindizes für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 3.Quartal 2021(Nr. 594) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 3. Quartal 2021 (vierteljährliche Schuldenstatistik)(Nr. 595) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 3. Quartal 2021(Nr. 596) Viehbestand (Rinder, Schweine und Schafe), Stichtag 3. November 2021(Nr. 597) Herbstaussaatflächen, Erntejahr 2021/2022Donnerstag, 23.12.2021(Nr. 598) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), November 2021(Nr. 599) Verkehrsunfälle, Oktober 2021(Nr. 600) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (experimenteller Frühindikator), November 2021(Nr. 601) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Oktober 2021(Nr. 602) Außenhandelspreise, November 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell