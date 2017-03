Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 20.03.2017 bis 24.03.2017

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des StatistischenBundesamtes (DESTATIS) vom 20.03.2017 bis 24.03.2017(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 20.03.2017- Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Februar 2017- Umsatz im Gastgewerbe, Januar 2017- Zur CeBIT (20.-26.03.): Nutzung von Cloud-Computing in Unternehmen,Jahr 2016Dienstag, 21.03.2017Zahl der Woche (11 Uhr):- IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien in privatenHaushalten), Schutz persönlicher Daten im Internet, Jahr 2015Mittwoch, 22.03.2017- Vierteljährliche Verdiensterhebung (Entwicklung der Nominal- undReallöhne), endgültiges Ergebnis Jahr 2016 und 4. Quartal 2016Freitag, 24.03.2017- Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex, Personen, Umsatz), Januar2017- Straßenverkehrsunfälle, Januar 2017+++Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorschau.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Rückfragen an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell