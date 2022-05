Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 16.05.2022 bis 20.05.2022

WIESBADEN (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr:Montag, 16.05.2022(Nr. 230) Großhandelspreise, April 2022(Nr. 204) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), März 2022(Nr. N 028) Fahrräder und E-Bikes: Einzelhandel, Produktion, Preise, Haushaltsbestand, Ausbildung, Jahre 2019-2021(Nr. Z 15) Zensus (zur Zensus- Stichtags- Pressekonferenz): Start der Befragungen, 10:00 UhrDienstag, 17.05.2022(Nr. 205) Umsatz im Gastgewerbe, März 2022(Nr. N 029) Deutsche mit Wohnsitz im europäischen Ausland, Jahr 2021(Nr. 20) Zahl der Woche: Umsatz im Garteneinzelhandel auf Monats- und Jahresbasis, Jahre 2019-2021Mittwoch, 18.05.2022(Nr. 206) Baugenehmigungen, März 2022(Nr. 207) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), März 2021(Nr. 208) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 1.Quartal 2022(Nr. Z 16) Zensus: Erhebungsbeauftragte (Integrität, Verifizierung, Ablauf, Terminankündigung, Dank an alle Mitwirkende etc.)Donnerstag, 19.05.2022(Nr. 209) Voraussichtliche Anbauflächen zur Ernte, Jahr 2022Freitag, 20.05.2022(Nr. 210) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, April 2022(Nr. 211) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), April 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell