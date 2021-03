Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 15.03.2021 bis 19.03.2021(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 15.03.2021(Nr. 122) Zum Weltverbrauchertag (15.03.2021): Konsumausgaben privater Haushalte, Jahr 2020(Nr. 123) Großhandelspreise, Februar 2021(Nr. 124) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Januar 2021(Nr. 018) Krankenhausentbindungen per Kaiserschnitt in Bund und Ländern, Jahr 2019(Nr. 125) Legehennenhaltung und Eierproduktion, Jahr 2020Dienstag, 16.03.2021(Nr. 126) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Januar 2021(Nr. 127) Seeverkehr, Jahr 2020(Nr. 128) Integrierte Ausbildungsberichterstattung (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2020(Nr. 129) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig) bis einschl. 9. Kalenderwoche (im Laufe des Tages)(Nr. 130) Lage der deutschen Wirtschaft im 1. Quartal 2021 (12 Uhr, zum Online-Pressegespräch)(Nr. 11) Zahl der Woche: Elektroabfall in Deutschland und der EU, 2018Mittwoch, 17.03.2027(Nr. 131) Baugenehmigungen, Jahr 2020(Nr. 132) Verpackungsabfälle, Jahr 2019(Nr. 133) Studierende im Wintersemester 2020/2021 (tiefer gegliederte vorläufige Ergebnisse)Donnerstag, 18.03.2021(Nr. 134) Umsatz im Gastgewerbe, Januar 2021(Nr. 135) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Januar 2021(Nr. 136) Importe von Mund- und Nasenschutz, Jahr 2020(Nr. 137) Mobilitätsveränderungen in der Corona-Pandemie, 10. Kalenderwoche (im Laufe des Tages)Freitag, 19.03.2021(Nr. N 019) Entwicklung der Fläche und Anzahl von Büroimmobilien (1999-2019)(Nr. 138) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Februar 2021(Nr. 139) Anbau und Ernte von Gemüse und Erdbeeren, Jahr 2020(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell